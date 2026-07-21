La resaca de los campeones: ¿Qué han hecho los jugadores de la Selección tras la celebración?

La Roja vuelve al olimpo de los dioses y consigue su segunda Copa Mundial. Ferrán Torres fue el artífice del gol de la victoria ante una Argentina que no estaba dispuesta a dejar escapar el título. Un partido sufrido que finalmente puso el marcador 1-0 a favor del combinado de Luis de la Fuente.

La historia vuelve a repetirse

Como ya ocurriera aquel 11 de julio de 2010 con el gol de Andrés Iniesta, la historia ha vuelto a repetirse este 19 de julio de 2026. Un triunfo más que merecido que se ha celebrado por todo lo alto. Primero, a pie de campo del Estadio Nueva York/Nueva Jersey; y horas más tarde en Madrid, en un desfile por el Palacio de la Zarzuela y el Palacio de la Moncloa para culminar con una gran fiesta en la plaza de Cibeles.

Ante miles de aficionados los futbolistas cantaron, bailaron y celebraron que la segunda estrella ya está bordada en nuestra camiseta.

Resaca de campeones

Lamine, Pedri, Cucurella, Cubarsí, Unai Simón, Ferran Torres, Borja Iglesias... nadie ha querido perderse una celebración que ya ha pasado a la historia del deporte rey. Pero, ¿cómo han sido las últimas horas de los mejores futbolistas del planeta? En Espejo Público les hemos visto, hemos estado con ellos y les hemos acompañado hasta el bus que los lleva a casa.

A la salida del hotel, donde los recientes campeones del mundo han podido descansar unas horas, hemos visto a Dani Olmo. Con una sonrisa de oreja a oreja por la euforia de estas últimas horas ha atendido a los aficionados que le esperaban para hacerse una foto con él: "Muy bien", ha respondido al preguntarle cómo había ido la noche.

Tras él, hemos podido ver a Joan García: "Sentimos mucha alegría y estamos muy contentos, como ellos", en referencia a los seguidores que esperaban fuera del hotel. Eric García salía cargando un maletín en el que guardaba la estatuilla de la Copa Mundial, uno de los premios que la FIFA ha regalado a los integrantes de la selección durante la celebración del título.

Por su parte, Luis de la Fuente ha confesado que lo único que le apetece ahora es "descansar un poco". El seleccionador ha sido una figura clave en el éxito de la roja, y así lo hizo saber después de proclamarse campeones: "Tenemos la suerte de contar con 26 fantásticas personas que, además, son fantásticos futbolistas, los mejores del mundo. Para mí es un honor dirigirles y compartir este momento con mi cuerpo técnico. Juntos somos más fuertes, no lo olvidéis. Viva España".

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