El exalcalde de Vega de Pas afirma que fue víctima de las prácticas de Leire Díez: "El objetivo era tumbarme por todos los medios"

Es el asunto de la semana en la actualidad política. La grabación, filtrada a la prensa, de una conversación en la que Leire Díez ofrece un pacto con la Abogacía del Estado y la Fiscalía a un investigado por corrupción, a cambio de información sensible del jefe de la UCO y del fiscal anticorrupción.

Pese a la envergadura que está adquiriendo el asunto de los audios en que se escucha a Leire Díez, ésta no se ha refugiado en el pequeño municipio donde vivió muchos años.

Para nada sorprendidos: "La conocemos"

El periodista Javi Fuente se ha desplazado hasta el corazón de los valles pasiegos para recabar más información sobre quien se presentó como periodista de investigación.

Los vecinos de Vega de Pas no evitan dar su opinión sobre Leire. Mientras en la mayor parte de la ciudadanía la noticia ha resultado cuanto menos impactante, nada por el estilo ha ocurrido en este municipio cántabro: "Ella es una 'fontanera' que aquí era la perfecta desconocida. Una polémica, muy polémica. No me extraña. Nadie aquí se ha extrañado porque la conocemos de cómo actúa, cómo es".

"Es una sinvergüenza y ya está", exclama una vecina que evitaba hacer más declaraciones.

"Es de un carácter muy manipulador"

Queda claro que en Vega de Pas, no tienen precisamente en buena estima a la denominada 'fontanera de Ferraz', por la información que solicitaba a cambio de arreglos con la justicia.

El testimonio de Víctor Manuel Gómez resulta especialmente revelador. Fue alcalde de Vega de Pas desde 1995 hasta 2011 y durante esos 16 años afirma que sufrió en propias carnes las maniobras de Leire Díez: "Es de un carácter muy manipulador. De que en política todo vale".

"Todo valía"

La manera de actuar de la militante socialista le llevó a recibir "multitud de denuncias", tanto en el ámbito público como en el personal. La ambición de Leire no tendría límites y el alcalde reconoce que llegó a ser inhabilitado varios años por la contratación de una trabajadora para el museo de la localidad: "Yo eso lo he sufrido y sé perfectamente cómo funciona".

Coincide en la idea de otros vecinos de no haberse sorprendido en absoluto por el escándalo en el que está implicada, pero sí le resulta extraño que el PSOE le haya permitido ascender hasta ese punto y "tenerla en esos ámbitos de las altas esferas".

En seguida vuelve a recordar aquella época en la que Leire se propuso hacerle la vida imposible: "La relación entonces, mala, muy mala, porque todo valía". Por lo que cuenta el exalcalde, Leire también perseguía a sus contrincantes más allá de la política y denunció el negocio familiar de Víctor: "El objetivo era tumbarme por todos los medios", aseguraba él.

Víctor Manuel, del Partido Regionalista de Cantabria -presidido por Miguel Ángel Revilla-, pone de manifiesto que Llegó a pactar con el PP, para apartarle de la alcaldía. Llega incluso a poner en duda las prácticas que emplearon con el voto por correo: "Me robaron las elecciones".

"Se hace llamar periodista, pero ella siempre ha estado en el PSOE, en las altas esferas", explicaba el exalcalde sobre la trayectoria profesional de Leire.

Añadía Víctor que el alcalde actual la apartó del cargo de teniente de alcalde por sus 'tejemanejes' y atribuye su salto a Madrid a Pilar Narbona o a Ábalos, según afirma haber escuchado.

