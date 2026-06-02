El PSOE admite que pagó alrededor de 45.000 euros a Leire Díez por ser asesora de comunicación en Cantabria

El PSOE ha remitido un escrito al juez Arturo Zamarriego, que investiga a Leire Díez, en el que asegura haber pagado a la exmilitante socialista un total de 44.859 euros por el trabajo que realizó durante dos años como "asesora en comunicación" en Cantabria.

Los socialistas han admitido los pagos en un documento con el que responden a una solicitud del titular el juzgado de instrucción número 9 de Madrid, que investiga las presuntas maniobras de Díez contra jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil para frenar las investigaciones.

Tanto ella como el empresario Javier Pérez Dolset están investigados por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Además, están incursos en otra investigación en la Audiencia Nacional.

El escrito del juez solicitando información parte de una petición de la acusación popular que ejerce Hazte Oír, que solicitó una batería de diligencias admitidas por el juez en un auto comunicado el pasado mes de abril.

Leire Díez trabajó como "autónoma" dependiente, según el PSOE

El PSOE ha explicado en un comunicado que requirió al partido en Cantabria toda la documentación de 2017 que tenía que ver con Leire Díez, ya que "no constaba en las bases de datos del PSOE Federal" y ha trasladado ahora todos los datos de los que se dispone, ampliando la solicitada por el juez. Tal y como han señalado desde el partido, actúan con "plena transparencia y colaboración".

Desde el PSOE explican que Leire Díez trabajó como "autónoma" dependiente para el PSOE de Cantabria" durante los periodos comprendidos entre el 1 de septiembre de 2015 y el 28 de febrero de 2017, y más adelante entre el 1 de marzo de 2017 y el 7 de septiembre de ese mismo año.

En el primero de esos períodos, la exmilitante socialista cobró un total de 32.903,28 euros brutos, repartidos en 18 facturas. En el segundo tramo de su colaboración con el PSOE cántabro, cobró una cantidad bruta de 11.956,12 euros, cantidad que incluye una indemnización por la rescisión unilateral del contrato.

Dicho escrito también recoge todas las facturas que se abonaron y los contratos firmados con Leire Díez.