Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Madrid
Barcelona

Caso 'Leire Díez'

El PSOE admite que pagó alrededor de 45.000 euros a Leire Díez por ser asesora de comunicación en Cantabria

En un principio, el partido dijo haber pagado a la exmilitante socialista 15.000 euros. Ahora, reconoce que Díez habría trabajado para el PSOE desde 2015 hasta 2017.

Imagen de Leire Díez

El PSOE admite que pagó alrededor de 45.000 euros a Leire Díez por ser asesora de comunicación en Cantabria | EFE

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

El PSOE ha remitido un escrito al juez Arturo Zamarriego, que investiga a Leire Díez, en el que asegura haber pagado a la exmilitante socialista un total de 44.859 euros por el trabajo que realizó durante dos años como "asesora en comunicación" en Cantabria.

Los socialistas han admitido los pagos en un documento con el que responden a una solicitud del titular el juzgado de instrucción número 9 de Madrid, que investiga las presuntas maniobras de Díez contra jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil para frenar las investigaciones.

Tanto ella como el empresario Javier Pérez Dolset están investigados por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Además, están incursos en otra investigación en la Audiencia Nacional.

El escrito del juez solicitando información parte de una petición de la acusación popular que ejerce Hazte Oír, que solicitó una batería de diligencias admitidas por el juez en un auto comunicado el pasado mes de abril.

Leire Díez trabajó como "autónoma" dependiente, según el PSOE

El PSOE ha explicado en un comunicado que requirió al partido en Cantabria toda la documentación de 2017 que tenía que ver con Leire Díez, ya que "no constaba en las bases de datos del PSOE Federal" y ha trasladado ahora todos los datos de los que se dispone, ampliando la solicitada por el juez. Tal y como han señalado desde el partido, actúan con "plena transparencia y colaboración".

Desde el PSOE explican que Leire Díez trabajó como "autónoma" dependiente para el PSOE de Cantabria" durante los periodos comprendidos entre el 1 de septiembre de 2015 y el 28 de febrero de 2017, y más adelante entre el 1 de marzo de 2017 y el 7 de septiembre de ese mismo año.

En el primero de esos períodos, la exmilitante socialista cobró un total de 32.903,28 euros brutos, repartidos en 18 facturas. En el segundo tramo de su colaboración con el PSOE cántabro, cobró una cantidad bruta de 11.956,12 euros, cantidad que incluye una indemnización por la rescisión unilateral del contrato.

Dicho escrito también recoge todas las facturas que se abonaron y los contratos firmados con Leire Díez.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Villarejo cambia su versión de Kitchen y la vincula ahora a un supuesto caso de tráfico de armas

Villarejo

Publicidad

España

Consejo Ministros

Última hora del PSOE en directo | El Gobierno responde a Feijóo: "El PP no tiene un proyecto de país"

Imagen de Leire Díez

El PSOE admite que pagó alrededor de 45.000 euros a Leire Díez por ser asesora de comunicación en Cantabria

CGPJ imagen de archivo

El CGPJ emite un comunicado mostrando su preocupación por las declaraciones que cuestionan la independencia judicial

La Princesa Leonor realiza varios saltos en paracaídas con motivo de su formación militar
PRINCESA LEONOR

Así han sido los primeros saltos en paracaídas de la princesa Leonor con motivo de su formación militar

Elma Saiz Consejo Ministros
CONSEJO MINISTROS

El Gobierno aprueba una reforma con "medidas históricas": elimina las guardias médicas de 24 horas

Alberto Núñez Feijóo: "No pretendo remover conciencias ni buscar atajos" para llegar a la Moncloa
MOCIÓN CENSURA

Feijóo afirma que no pretende "remover conciencias" ni "buscar atajos" para llegar a la Moncloa: "No vengo a pedir favores"

El líder del PP, ha asegurado que no viene "a pedir favores" ni tampoco a "regalarlos" después de ofrecer una moción de censura a Junts y PNV.

Jordi Turull
PP y JUNTS

Junts reta a Feijóo a negociar con Puigdemont en Waterloo si quiere su apoyo a una moción de censura

Feijóo planteó el lunes que PNV y Junts apoyen una moción de censura instrumental a cambio de una convocatoria electoral

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Sánchez defenderá un "nuevo PSOE" en el próximo Comité Federal

Leire Díez

El juez Pedraz levanta parte del secreto de la investigación sobre Leire Díez y Santos Cerdán

Aitor Esteban, del PNV

Junts y PNV no se abren a la moción de censura instrumental que plantea Feijóo

Publicidad