El exalcalde de Vega de Pas denuncia que Leire Díez le robó las elecciones de 2011

Víctor Gómez Arroyo fue alcalde de Vega de Pas, en Cantabria, durante 14 años. Ganó tres elecciones municipales por mayoría absoluta como candidato del PRC, el partido regionalista presidido por Miguel Ángel Revilla. En 2011 perdió la alcaldía al coaligarse los cuatro concejales del PP y del PSOE, frente a los tres del PRC. Gómez Arroyo denuncia que perdió aquellas elecciones porque Leire Díez se las robó al manipular el voto por correo. "En aquellas elecciones hubo una manipulación muy grande del voto por correo por parte del PSOE", asegura el exalcalde en Espejo Público.

Leire Díez, protagonista ahora de la actualidad política por sus supuestas gestiones como "fontanera del PSOE" buscando información contra agentes de la UCO de la Guardia Civil, fue teniente de alcalde en Vega de Pas a partir de aquellas elecciones de 2011. Pero los problemas con el hasta entonces alcalde, Víctor Gómez, comenzaron desde que la militante socialista llegara al pueblo. "Leire vino a Vega de Pas porque compró una cabaña y empezó a tener problemas conmigo siendo demasiado exigente: que le arreglara una carretera, que le pusiera una farola... Empecé a tener problemas con ella y fue captada por la oposición, que era el PP, y ahí empezó su trabajo", explica el exalcalde.

"Prácticas sucias y barriobajeras"

De cara a las elecciones de 2011, Víctor Gómez señala que PP y PSOE comenzaron a colaborar para echarle. "Abordaron al otro partido, al PSOE, para intentar echarme porque llevaba tres legislaturas ganando con mayoría absoluta y buscaban que un día me quedara sin mayoría absoluta y pactaran ellos, que es lo que hicieron en 2011. Yo no tengo nada que decir del pacto, porque si suman 4, son más que tres. Pero en aquellas elecciones hubo una manipulación muy grande del voto por correo por parte del PSOE", afirma Víctor Gómez en Espejo Público.

"Las prácticas de Leire Díez siempre son muy sucias y barriobajeras", añade el exalcalde. Las denuncias del ya exalcalde no consiguieron probar ninguna irregularidad. Pero 14 años después mantiene su sospecha. "No me sirvió de nada, yo no lo puedo demostrar, pero el porcentaje de voto por correo llegó casi a un 20 por ciento en un municipio muy pequeño y el PSOE subió de 90 a 215 votos-, añade Gómez Arroyo en sus acusaciones-. No digo que todos sean robados, pero 60 por lo menos seguro. No veo lógico que 140 personas votaran por correo cuando estaban allí y podían ir a la urna. Y en el recuento electoral todos los votos de arriba, que son los últimos votos que se meten, todos eran para el PSOE", concluye. En todas las elecciones, al abrir las urnas para el recuento, habitualmente los votos se remueven antes del conteo precisamente para evitar este tipo de interpretaciones.

Exalcalde: "Leire es muy peligrosa"

Víctor Gómez Arroyo fue condenado posteriormente a inhabilitación para cargo público por delitos de prevaricación administrativa y por fraccionar contratos de obras que superaban los 100.000 euros. "Eso fue a continuación. Ellos hicieron una guerra total y me pusieron una querella. Me inhabilitaron a dos años y medio por haber contratado como guía en el Museo Etnográfico de las Villas Pasiegas a una chica a dedo", apunta el exalcalde. Asegura que lo hizo porque era ya el mes de junio y necesitaban la contratación para la temporada alta del verano. Si hacemos un procedimiento legal con publicación nos íbamos a octubre, pero es que, además, la persona a la que contraté era una amiga de Leire Díez de Portugalete, fue la que le vendió a cabaña. Esto demuestra la catadura moral de esta señora, que se lleva por delante a cualquier persona con tal de conseguir sus objetivos", termina Gómez Arroyo. En aquel juicio, celebrado en diciembre de 2017, la Fiscalía pedía para el exalcalde nueve años de inhabilitación y año y medio de prisión. El PSOE se retiró de la acusación días antes de la vista. La sentencia fue rebajada debido a las dilaciones del proceso.

Junto a Víctor Gómez Arroyo, ha estado en Espejo Público su hermano. Javier Gómez describe así el momento en que al Guardia Civil acudió a su domicilio tras ser denunciado por amenazas por Leire Díez. Ella había recibido un escrito amenazante. "Esperé un par de horas al equipo de la Guardia Civil para hacer una prueba caligráfica y yo, en aquel momento pensé, otra de las maniobras de Leire. Al final se demostró que yo no había tenido nada que ver en el envío de aquel anónimo, pero el objetivo que perseguía Leire, dentro de esa profesionalidad sólo comparable a Mata Hari, que era manchar a mi hermano a través de mí, ese objetivo lo consiguió", considera el hermano del exalcalde. "Esta señora es muy peligrosa, no me la quiero imaginar con acceso al maletín nuclear, sería el fin del mundo", añade como colofón el exalcalde de Vega de Pas.

