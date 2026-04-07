Caso Izan
El padre de Izan, un joven discapacitado que sufrió una brutal paliza, responde a los agresores: "Su perdón no vale. Quiero que me lo digan a la cara"
La agresión a Izan, un joven con un 45% de discapacidad en un pueblo de Tarragona, ha conmocionado a la opinión pública. Tras la paliza que sufrió a manos de varios jóvenes, días después se produjo un nuevo episodio de violencia cuando otros chicos decidieron tomarse la justicia por su mano.
La historia de Izan ha generado indignación y preocupación a partes iguales. El joven fue víctima de una agresión premeditada por parte de un grupo de chicos que, según se ha conocido, se hicieron pasar por sus amigos para ganarse su confianza y, una vez allí, le golpearon brutalmente mientras le propinaban patadas.
La agresión que lo cambió todo
Izan tiene reconocido un 45% de discapacidad, un factor que, según denuncian su entorno y expertos, agrava aún más la situación.
En directo en Espejo Público, el periodista Guillem Ramos ha valorado los hechos con contundencia: "Es un caso muy grave, es un caso que pone los pelos de punta". Además, subraya la intencionalidad de los agresores: "Es un chico que tiene un grado de discapacidad elevado. Los agresores sabían lo que hacían. Pensarían que ese vídeo le podría llegar a hacer gracia a alguien...".
Justicia por su mano: la segunda agresión
Días después, el caso dio un giro aún más preocupante. Un grupo de jóvenes decidió tomarse la justicia por su mano y acorraló al presunto agresor de Izan en el portal de un edificio, donde le propinaron una brutal paliza.
La propia familia de Izan ha querido desmarcarse de cualquier acto de venganza. "La familia de Izan ha dicho que la solución no es la violencia". "Ellos no son son sus amigos. Él no ha pedido una venganza", explica Ramos, dejando claro que el entorno del joven apuesta por que el caso se resuelva por la vía judicial.
