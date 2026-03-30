Adrián, víctima de la brutal agresión homófoba en el concierto de Yurena: "Me decían te voy a matar, puto maricón"

Lo que debía ser una noche festiva terminó en violencia. El pasado viernes, alrededor de las 21:30 horas, tras el concierto de Yurena en el Palacio Vistalegre de Madrid, se produjo una agresión que ha generado una fuerte indignación.

A la salida del recinto, en la pista, "nadie entendía lo que estaba ocurriendo". Entre empujones, gritos y patadas, varios asistentes presenciaron una pelea entre personal de seguridad y una pareja.

Uno de los agredidos, Adrián, relata cómo comenzó todo: "Coge uno del brazo por detrás. Yo no sabía quién era… fue una reacción instintiva quitarme". A partir de ese momento, asegura, la situación escaló rápidamente: "Ya me cogieron fuerte y me inmovilizaron".

Golpes, insultos y amenazas

Según el testimonio de la pareja, la agresión fue especialmente violenta. Mientras Adrián estaba reducido en el suelo, varios agentes le sujetaban con fuerza. "Me estaban golpeando la cabeza contra el suelo", denuncia.

En ese contexto, asegura haber recibido insultos homófobos y amenazas: "Me decían 'te vamos a matar maricón hijo de puta', 'marica de mierda', 'putos maricones'".

Las imágenes difundidas muestran cómo uno de los vigilantes llega a propinar "hasta siete golpes en apenas nueve segundos", mientras la víctima permanece inmovilizada.

Intento de auxilio y más violencia

La pareja de Adrián también fue agredida al intentar ayudarle. "Le estaban apretando la espalda y el pecho contra el suelo", relata. "Tenían la rodilla en la espalda y el brazo en el cuello, le estaban asfixiando".

Ante esa escena, Adrián intentó intervenir: "Pensaba que lo mataban. Me tiré a liberarle para evitar males mayores".

La versión de los vigilantes

Por su parte, los agentes de seguridad sostienen una versión diferente de los hechos. Según su relato, la pareja se habría negado a abandonar la pista tras el concierto y mostrado una actitud agresiva.

Sin embargo, Adrián lo niega rotundamente: "Ese es el relato que ellos querrán inventarse". Y añade: "A mí lo que me gustaría es hablar de las agresiones que nos han hecho".

Sobre su reacción durante el altercado, responde: "Si a mí me están pegando, no voy a rezar un Padre Nuestro".

"Son un peligro social"

Las consecuencias de la agresión, aseguran, son graves. "Tenemos contusiones por todo el cuerpo", explica Adrián. "Mi pareja no puede moverse, no se puede levantar de la cama".

A esto se suma el impacto emocional: "Ya no es solo el daño físico, es el psicológico… está todo el día llorando".

Las víctimas denuncian además un "ensañamiento" por parte de los vigilantes y piden medidas: "Estas personas son un peligro social y deberían ser apartadas de su puesto hasta que se resuelva el caso".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.