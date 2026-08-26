Feijóo pide la "convocatoria inmediata" de la Comisión de Secretos Oficiales tras la guerra de versiones entre Robles y Marlaska

La ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, defienden versiones opuestas. Robles ha sido la primera en tomar la palabra de todos los ministros citados en el Congreso. Según su versión los servicios de inteligencia detectaron la amenaza sufrida el pasado 30 de julio y la compartió con Delegación del Gobierno.

"El deber de secreto legalmente impuesto es una garantía para su actuación opera muchas veces como una losa al impedir que se pueda dar publicidad a las actuaciones que realizan pero ello no puede ser un obstáculo para decir claramente que operativamente en Ceuta nuestras Fuerzas Armadas los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible y compartieron y analizaron con las Fuerzas de Seguridad del Estado y con el personal de Delegación del Gobierno", aseguró la ministra de Defensa casi al mismo tiempo que Grande-Marlaska la contradecía.

El ministro en rueda de prensa del Consejo de Ministros subrayó que el Gobierno no recibió "ningún informe" del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), una tesis que ha sido respaldada tanto por Delegación del Gobierno como por el encargado del mando único, Ángel Víctor Torres que en una entrevista en la Cadena Ser reitera que en los días previos a la avalancha de migrantes "no hubo comunicación" de que fueran a llegar a la ciudad autónoma "decenas de miles de personas".

Esta guerra de versiones ha hecho que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, reclame la "convocatoria inmediata" de la Comisión de Secretos Oficiales en el Congreso de los Diputados para que el Gobierno informe sobre la crisis migratoria en Ceuta. Feijóo lanza este mensaje en sus redes sociales, donde criticó el "desbarajuste de versiones". "La solicitamos el pasado 5 de agosto y, a estas alturas, ya no admite más demora", sentenció. Feijóo manifestó que "está tan claro que alguien miente como que ninguno ha cumplido con su responsabilidad" y recordó que "tanto los ceutíes como el resto de españoles se merecen un Gobierno que respeta y defiende la dignidad de la nación".