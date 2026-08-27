Mika regresa a La Voz 2026: todo sobre el coach internacional

Mika se convierte, por segundo año consecutivo, en coach de La Voz. El cantante y compositor británico-libanés ya nos conquistó a todos con su energía y carisma en la pasada edición y parece que este año regresa aún con más ganas de llevar a su equipo a lo más alto.

El artista comenzó su camino en La Voz España en 2024, cuando se convirtió en asesor de Pablo López. Sin embargo, cuenta con una consolidada trayectoria en La Voz Francia, donde no solo ha sido coach durante varios años, sino que se hizo con la victoria en dos ocasiones.

Un coach con una gran experiencia en los talent shows

Lo cierto es que, aunque nunca ha participado en la edición Kids, su gran experiencia en los talent shows, ya no solo en La Voz, sino también como juez durante varios años en Factor X en Italia, hace que sea un coach de lo más interesante. Su gran experiencia, sumada a su perfil internacional, le convierte en una gran oportunidad para los talents.

A pesar de que en 2025 el artista no logró tener representación en la Gran Final de La Voz, lo que sí está garantizado es que este año volverá a apostar por artistas con personalidad y una gran capacidad para emocionarnos. ¿Será esta la edición en la que consiga llevar a alguno de sus talents hasta la final e, incluso, alzarse con la victoria?

Estamos deseando volver a disfrutar de esa identidad tan propia que tiene el cantante y descubrir con qué nos sorprende en esta nueva edición. Estad muy atentos, porque ¡ya no queda nada para La Voz 2026!