Paco Marhuenda sorprende con su reciente anécdota con Pedro Sánchez: "Cándido se quedó pálido"

El periodista y director del periódico 'La Razón', paco Marhuenda, hacía un análisis contundente de las consecuencias que ha tenido el liderazgo de Sánchez en el PSOE: "Todo el aparato del Partido Socialista, toda la gente que había ocupado cargos, le da la espalda. Yo lo viví".

"Yo me llevaba bien con Pedro (Sánchez), y me llevo bien, no es ningún secreto", añadía el periodista, generando una reacción de incredulidad en Susanna Griso: "Bueno, ahora ya menos Paco...".

Llegaba la sorprendente confesión de Marhuenda, que relataba un reciente encuentro con el presidente del Gobierno en el Palacio Real, en el que también estaba presente Cándido Conde-Pumpido, magistrado y presidente del Tribunal Constitucional, como "testigo", decía el director de 'La Razón'.

"(Pedro Sánchez) Estuvo cariñoso no, cariñosísimo, que nos teníamos que ver", aseguraba Paco Marhuenda que le dijo el presidente. El resto de colaboradores le preguntaba si el encuentro se limitó a un saludo, pero él interpretó que fue más allá de un simple gesto de cortesía: "Él dijo, voz en grito: ¡Qué alegría verte! Cómo te respeto y te admiro aunque no coincido contigo".

Reaccionaban con sorpresa los presentes en plató mientras Marhuenda afirmaba: "Cándido se quedó pálido".

Si bien explicaba también que desde 'La Razón' apoyaron en su día a Sánchez en su carrera por liderar el PSOE, aclaraba que "nunca ha sido amigo suyo". Retomaba el asunto principal del debate afirmando: "Los que ahora le apoyan eran los que le apuñalaban".

