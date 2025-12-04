Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 3 de diciembre

Tres finalistas y un solo ganador: ¡Apelio se hace con 98.000 euros en El 1%!

Jorge, Apelio y Laura han luchado en la última pregunta del concurso por hacerse con el dinero del bote.

Tres finalistas y un solo ganador: ¡Apelio se hace con 98.000 euros en El 1%!

Publicidad

Tres jugadores han conseguido superar todas las preguntas del concurso hasta llegar a la del 1%, en la que podían hacerse con hasta 98.000 euros.Jorge, Apelio y Laura han decidido seguir adelante y jugar la última cuestión en lugar de plantarse con 10.000 euros.

Después de plantearles el problema de lógica y antes de dar la solución definitiva, Arturo Valls ha querido saber cuál creían ellos que era la respuesta correcta. Desde ese momento ha quedado claro que habría un único ganador porque ninguno ha coincidido entre ellos.

Finalmente, Apelio ha sido el más acertado y el que ha logrado hacerse con el dinero acumulado en solitario. El concursante ha conseguido marcharse de El 1% con 98.000 euros. ¡Enhorabuena!

Antena 3» Programas» El 1 por ciento

Publicidad

Programas

Tres finalistas y un solo ganador: ¡Apelio se hace con 98.000 euros en El 1%!

Tres finalistas y un solo ganador: ¡Apelio se hace con 98.000 euros en El 1%!

“Lo he manifestado”: Ana Morgade bate el récord de velocidad en El 1%

“Lo he manifestado”: Ana Morgade bate el récord de velocidad en El 1%

¿La mayor escabechina de la historia? 20 concursantes caen eliminados en la pregunta del 45%

¿La mayor escabechina de la historia? 20 concursantes caen eliminados en la pregunta del 45%

El surrealista fallo familiar en la pregunta del 90%: “La cosa es genética, ¿no?”
Mejores momentos | 3 de diciembre

El surrealista fallo familiar en la pregunta del 90%: “La cosa es genética, ¿no?”

Vuelve a ver la entrevista completa a Santiago Segura y Ernesto Sevilla en El Hormiguero
Mucho humor

Vuelve a ver la entrevista completa a Santiago Segura y Ernesto Sevilla en El Hormiguero

“Pero… ¿¡qué me estás contando!?”: Arturo Valls, impresionado con Clemente, el concursante ilusionista
Mejores momentos | 3 de diciembre

“Pero… ¿¡qué me estás contando!?”: Arturo Valls, impresionado con Clemente, el concursante ilusionista

Antes de comenzar a jugar, el presentador ha querido conocer al mago que había entre los concursantes.

Así 'hablan' rumano Santiago Segura y Ernesto Sevilla: ¡un teléfono tan escacharrado como hilarante!
En El Hormiguero

Así 'hablan' rumano Santiago Segura y Ernesto Sevilla: ¡un teléfono tan escacharrado como hilarante!

El cineasta y el actor han intentado hacerlo lo mejor posible pero, por más que han cambiado posiciones con Pablo Motos y Marron, el mensaje se ha ido complicando por el camino.

¿Globos indestructibles? Marron sorprende a Santiago Segura y Ernesto Sevilla con un "juego de presiones"

¿Globos indestructibles? Marron sorprende a Santiago Segura y Ernesto Sevilla con un "juego de presiones"

Santiago Segura, sobre la parodia política que se verá en Torrente Presidente: "Mucha gente anormal se lo tomará en serio"

Santiago Segura, sobre la parodia política que se verá en Torrente Presidente: "Mucha gente anormal se lo tomará en serio"

"Podemos hacer el remake": Santiago Segura revela cuál es su comedia favorita

"Podemos hacer el remake": Santiago Segura revela cuál es su comedia favorita

Publicidad