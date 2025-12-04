Tres finalistas y un solo ganador: ¡Apelio se hace con 98.000 euros en El 1%!

Tres jugadores han conseguido superar todas las preguntas del concurso hasta llegar a la del 1%, en la que podían hacerse con hasta 98.000 euros.Jorge, Apelio y Laura han decidido seguir adelante y jugar la última cuestión en lugar de plantarse con 10.000 euros.

Después de plantearles el problema de lógica y antes de dar la solución definitiva, Arturo Valls ha querido saber cuál creían ellos que era la respuesta correcta. Desde ese momento ha quedado claro que habría un único ganador porque ninguno ha coincidido entre ellos.

Finalmente, Apelio ha sido el más acertado y el que ha logrado hacerse con el dinero acumulado en solitario. El concursante ha conseguido marcharse de El 1% con 98.000 euros. ¡Enhorabuena!