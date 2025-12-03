"Tienen capacidad para obtener armas de Ucrania": preocupación por el potencial operativo de The Base

The Base, considerada internacionalmente como una organización terrorista neonazi, ha vuelto a situarse en el centro de la alerta de seguridad. Con actividad en varios países y un claro objetivo de reclutar jóvenes para acciones violentas, el grupo había logrado implantarse en España, donde la Policía Nacional ha llevado a cabo una operación que ha permitido desmantelar su cúpula en territorio nacional.

La organización, fundada por Rinaldo Nazzaro, un ciudadano estadounidense residente en Rusia, promueve la preparación armada y la idea de desencadenar una supuesta "guerra racial" y acelerar el colapso de nuestra sociedad. Diversos países han catalogado a The Base como grupo terrorista por su estructura clandestina y su fomento de la violencia extremista.

Tres detenidos y una estructura jerarquizada

Según explica Serafín Giraldo, inspector jefe de la Policía Nacional, la operación ha sido el resultado de meses de trabajo encubierto: "Hay que demostrar las conexiones internacionales. Es una organización de carácter internacional ya implantada en España, pero ha sido desestructurada. En España se ha detenido a tres personas y pueden tener unos 100 miembros identificados."

Giraldo detalla que la estructura estaba altamente jerarquizada: un líder, dos lugartenientes y un grupo más amplio de simpatizantes o "soldados". No obstante, señala que no todos los aproximadamente 100 vinculados pueden ser acusados de delito "Algunos simplemente se han acercado a ellos. La mayoría procede del mundo del fútbol. No significa que sean delincuentes, sino personas que deben quedar perfectamente identificadas."

Para este tipo de investigaciones, subraya, se requieren dos figuras clave: agentes infiltrados informáticos e informadores internos.

Armas, conexiones internacionales y presencia en zonas de conflicto

El experto en seguridad José Félix Ramajo coincide en que la extrema derecha no es el único entorno en el que se detectan movimientos radicales: "No es solo el fútbol. Por ejemplo, los Bukaneros del Rayo Vallecano son de ideología opuesta. Lo importante es entender que el poder de este clan está en Ucrania, una zona de guerra donde la policía debe estar muy vigilante."

Ramajo matiza que lo incautado en España no representa una gran célula armada, pero sí evidencia un riesgo: "Han encontrado dos armas de fuego además de varios subfusiles. Lo relevante es su capacidad potencial para obtener armas que puedan venir de Ucrania."

