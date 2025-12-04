“Lo he manifestado”: Ana Morgade bate el récord de velocidad en El 1%

Antes de resolver la pregunta del 35% y después de desvelar que 11 concursantes la habían fallado, Arturo Valls ha querido dar la enhorabuena a Ana Morgade, que ha batido un increíble récord en el programa.

Según ha dicho el presentador y gracias a que tiene todos los datos en su pantalla, ha podido ver que la invitada ha acertado la cuestión en un segundo y medio, sumando así una más a su “increíble racha”.

La humorista ha sacado su lado más milenial y ha asegurado que todo ha sido gracias a que lo ha “manifestado”. “¡Estás en tu prime!”, ha exclamado Arturo entre risas. ¡Dale a play para ver este momentazo!