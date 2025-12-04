Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 3 de diciembre

“Lo he manifestado”: Ana Morgade bate el récord de velocidad en El 1%

La invitada ha dejado a todos boquiabiertos resolviendo una pregunta en poco más de un segundo.

“Lo he manifestado”: Ana Morgade bate el récord de velocidad en El 1%

Publicidad

Antes de resolver la pregunta del 35% y después de desvelar que 11 concursantes la habían fallado, Arturo Valls ha querido dar la enhorabuena a Ana Morgade, que ha batido un increíble récord en el programa.

Según ha dicho el presentador y gracias a que tiene todos los datos en su pantalla, ha podido ver que la invitada ha acertado la cuestión en un segundo y medio, sumando así una más a su “increíble racha”.

La humorista ha sacado su lado más milenial y ha asegurado que todo ha sido gracias a que lo ha “manifestado”. “¡Estás en tu prime!”, ha exclamado Arturo entre risas. ¡Dale a play para ver este momentazo!

Antena 3» Programas» El 1 por ciento

Publicidad

Programas

Tres finalistas y un solo ganador: ¡Apelio se hace con 98.000 euros en El 1%!

Tres finalistas y un solo ganador: ¡Apelio se hace con 98.000 euros en El 1%!

“Lo he manifestado”: Ana Morgade bate el récord de velocidad en El 1%

“Lo he manifestado”: Ana Morgade bate el récord de velocidad en El 1%

¿La mayor escabechina de la historia? 20 concursantes caen eliminados en la pregunta del 45%

¿La mayor escabechina de la historia? 20 concursantes caen eliminados en la pregunta del 45%

El surrealista fallo familiar en la pregunta del 90%: “La cosa es genética, ¿no?”
Mejores momentos | 3 de diciembre

El surrealista fallo familiar en la pregunta del 90%: “La cosa es genética, ¿no?”

Vuelve a ver la entrevista completa a Santiago Segura y Ernesto Sevilla en El Hormiguero
Mucho humor

Vuelve a ver la entrevista completa a Santiago Segura y Ernesto Sevilla en El Hormiguero

“Pero… ¿¡qué me estás contando!?”: Arturo Valls, impresionado con Clemente, el concursante ilusionista
Mejores momentos | 3 de diciembre

“Pero… ¿¡qué me estás contando!?”: Arturo Valls, impresionado con Clemente, el concursante ilusionista

Antes de comenzar a jugar, el presentador ha querido conocer al mago que había entre los concursantes.

Así 'hablan' rumano Santiago Segura y Ernesto Sevilla: ¡un teléfono tan escacharrado como hilarante!
En El Hormiguero

Así 'hablan' rumano Santiago Segura y Ernesto Sevilla: ¡un teléfono tan escacharrado como hilarante!

El cineasta y el actor han intentado hacerlo lo mejor posible pero, por más que han cambiado posiciones con Pablo Motos y Marron, el mensaje se ha ido complicando por el camino.

¿Globos indestructibles? Marron sorprende a Santiago Segura y Ernesto Sevilla con un "juego de presiones"

¿Globos indestructibles? Marron sorprende a Santiago Segura y Ernesto Sevilla con un "juego de presiones"

Santiago Segura, sobre la parodia política que se verá en Torrente Presidente: "Mucha gente anormal se lo tomará en serio"

Santiago Segura, sobre la parodia política que se verá en Torrente Presidente: "Mucha gente anormal se lo tomará en serio"

"Podemos hacer el remake": Santiago Segura revela cuál es su comedia favorita

"Podemos hacer el remake": Santiago Segura revela cuál es su comedia favorita

Publicidad