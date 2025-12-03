Antena 3 LogoAntena3
Santiago Segura, sobre la parodia política que se verá en Torrente Presidente: "Mucha gente anormal se lo tomará en serio"

El cineasta ha hablado en El Hormiguero sobre la nueva película de la saga, que se estrenará en cines el próximo 13 de marzo, y ha asegurado que los seguidores del personaje van "a flipar".

Alberto Mendo
Santiago Segura y Ernesto Sevilla han regresado a El Hormiguero para presentar La Navidad en sus manos 2. Ambos, buenos amigos del programa, han hablado del rodaje de esta película durante una entrevista que también ha dejado un momento sorprendente: cuando el cineasta se ha subido a la mesa.

El insólito motivo por el que Santiago Segura acabado subido a la mesa de El Hormiguero

Además, Segura ha hablado de otro de sus proyectos más esperados: Torrente Presidente, que se estrenará el próximo 13 de marzo. "Vais a flipar", ha asegurado a los "anormales" a los que les gusta el personaje.

Pablo Motos le ha preparado al cineasta si está preparado para las críticas teniendo en cuenta la parodia política. "Mucha gente anormal se lo tomará en serio", ha afirmado el invitado, defendiendo que será una película "para reírse" sin más pretensiones.

