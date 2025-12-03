Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 3 de diciembre

“Pero… ¿¡qué me estás contando!?”: Arturo Valls, impresionado con Clemente, el concursante ilusionista

Antes de comenzar a jugar, el presentador ha querido conocer al mago que había entre los concursantes.

“Pero… ¿¡qué me estás contando!?”: Arturo Valls, impresionado con Clemente, el concursante ilusionista

Arturo Valls es un presentador que le gusta mucho charlar con los concursantes. Esta vez, antes de comenzar a jugar, ha querido conocer a Clemente, un jugador que, en su biografía, contaba que era ilusionista.

Como no podía ser de otra manera, el presentador le ha pedido una demostración y el aspirante ha dejado a todos boquiabiertos convirtiendo recortes de periódico en dinero. “Pero… ¿¡qué me estás contando!?”, ha exclamado Arturo, tremendamente sorprendido.

Ya anonado ante lo que acababa de ver, el presentador le ha preguntado que dónde venden diarios como ese, que le interesaría comprarlo. ¡No te puedes perder este momentazo!

