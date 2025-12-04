Antena 3 LogoAntena3
¡Imperdible! Santiago Segura y Ernesto Sevilla se enfrentan en un juego de lógica

Los invitados se han enfrentado en un juego de lógica absolutamente desternillante.

¡Imperdible! Santiago Segura y Ernesto Sevilla se enfrentan en un juego de lógica

El talento cómico de Santiago Segura y Ernesto Sevilla ha aterrizado en El Hormiguero en una visita conjunta donde no han faltado ocurrencias, bromas y un ritmo de conversación capaz de contagiar a toda la audiencia.

Tras la entrevista, Trancas y Barrancas han querido enfrentar a los invitados en un juego tan divertido como complicado. En él, ambos debían jugar con los nombres de famosos que les ponían para tratar de dar con el nombre de otra celebridad.

Santiago y Ernesto han demostrado su lado más competitivo y han protagonizado una lucha increíble que no ha podido estar más ajustada. ¡Dale a play para ver este momentazo!

Programas

