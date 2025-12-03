Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 3 de diciembre

¿La mayor escabechina de la historia? 20 concursantes caen eliminados en la pregunta del 45%

Dos decenas de jugadores se han despedido del programa y otros 18 han utilizado el pase.

Los concursantes de este programa de El 1% estaban consiguiendo romper la estadística. 71 jugadores se encontraban disputando la pregunta del 45%, superando con creces lo esperado y lo habitual.

Sin embargo, tras superar el ecuador, esta buena dinámica se ha roto por completo. Arturo Valls ni daba crédito al comentar que… ¡20 personas habían errado la pregunta y otras 18 se han visto obligadas a utilizar el pase!

Tras esta terrible escabechina, algo más de la mitad de los concursantes seguían jugando por un bote que, debido a la desbandada de aspirantes, ha crecido una barbaridad. ¡Así ha sido este momento!

