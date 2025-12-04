Antena 3 LogoAntena3
Hoy, Óscar Casas pondrá el broche de oro a la semana en El Hormiguero

El actor regresa al programa para hablar sobre la última película que protagoniza.

Óscar Casas

El último invitado de la semana será Óscar Casas, uno de los intérpretes jóvenes más reconocidos de nuestra ficción, que vuelve al programa para compartir sus últimos pasos profesionales.

Con su energía habitual, Óscar nos hablará de cómo está viviendo la grabación de su última película, de los proyectos que vienen y de la madurez artística que ha ido adquiriendo a lo largo de los últimos años. Una visita que promete frescura, naturalidad y el talento de un actor que no ha dejado de crecer.

Sobre él:

Óscar Casas comenzó su carrera desde muy joven y ha ido construyendo una filmografía sólida tanto en cine como en televisión. Ha participado en series destacadas, proyectos internacionales y películas en las que ha demostrado versatilidad, carisma y una evolución continua. Hoy es uno de los actores de su generación con mayor proyección y un rostro imprescindible de la ficción española.

