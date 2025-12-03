Feijóo acusa a Pedro Sánchez de estar "perdiendo la dignidad" por "implorar" a Junts: "Es una comedia"

La ruptura de Junts con el Gobierno por no cumplir con los acuerdos de Bruselas hizo que el martes, el Consejo de Ministros aprobara devolver la gestión de la oferta pública de empleo y los procesos de selección de los habilitados nacionales a la Generalitat de Cataluña. Se trata de una de las promesas del Ejecutivo al partido catalán a cambio de apoyar la legislatura de Pedro Sánchez.

Una acción criticada por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, al asegurar que el presidente ha perdido "el control de la política española". Además, lo acusa de "perder la dignidad" y señala que no debería de "implorar a Junts que se va a portar bien", y en consecuencia que "va a cumplir lo que dice que no ha cumplido cuando hace semanas decía que había cumplido todos los requisitos" del partido de Puigdemont.

Las promesas que lanzó ayer el jefe del Ejecutivo en una entrevista en 'RAC1', asegurando que van "a cumplir con los acuerdos firmados con Junts" han sido muy criticadas por Feijóo. Este asegura que Sánchez "ha perdido la credibilidad en el conjunto de los ciudadanos de nuestro país", a lo que ha añadido que también "está perdiendo la dignidad como presidente del Gobierno".

"Es evidente que ha perdido la dignidad, no puede decir una cosa y la contraria" afirmaba a los periodistas, lo que considera que "es una comedia en la que nosotros no vamos a participar". Sin embargo, el martes aludió a empresarios catalanes a convencer al prófugo de apoyarle en una moción de censura: "Estoy convencido de que en esta sala seguro que hay muchas personas que han votado a Junts. A mí no me faltan ganas para presentar una moción de censura, me faltan votos, de los suyos".

¿Moción de censura?

Pero, este miércoles no ha querido aclarar si mantiene conversaciones con Junts para una posible moción de censura. Ante la pregunta de los periodistas, el gallego ha reiterado la convocatoria de elecciones: "Lo que pedimos es exclusivamente que se pueda votar en nuestro país".

El gallego camina paralelamente entre el sí y el no, en torno a una moción de censura. Señala su acertamiento al no precipitarse en presentarla porque "el tiempo me ha dado la razón": "Llevamos un año hablando de una moción de censura. Visto lo visto, es evidente que hemos acertado en no precipitarnos. Espero seguir acertando en mis decisiones".

En cambio, la portavoz popular, Ester Muñoz, ha sido contundente al afirmar que Feijóo, en el caso de tener "los votos", está "dispuesto" a presentar una moción de censura. No obstante, ha remarcado que el Partido Popular está "en disposición de presentar lo que haga falta con tal de quitar a Pedro Sánchez".

