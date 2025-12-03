Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 3 de diciembre

El surrealista fallo familiar en la pregunta del 90%: “La cosa es genética, ¿no?”

Una concursante ha errado la primera pregunta… ¡y su abuela también!

El surrealista fallo familiar en la pregunta del 90%: “La cosa es genética, ¿no?”

Publicidad

El primer problema al que se han enfrentado los concursantes, la pregunta del 90%, ha supuesto más problemas de los que cabrían esperar. Seis concursantes han sido eliminados en una cuestión que parecía asequible.

Arturo Valls ha querido saber cuál ha sido el motivo por el que Marina ha fallado. Ella, entre risas, ha contado que ha visto muy estresado al personaje de El grito y que ha acaparado toda su atención.

Sin embargo, lo más surrealista de la situación ha sido que, cuando el presentador le ha preguntado con quién había acudido al programa, ella ha desvelado que con su abuela… ¡que ha fallado también! ¡Imperdible!

Antena 3» Programas» El 1 por ciento

Publicidad

Programas

¿La mayor escabechina de la historia? 20 concursantes caen eliminados en la pregunta del 45%

¿La mayor escabechina de la historia? 20 concursantes caen eliminados en la pregunta del 45%

El surrealista fallo familiar en la pregunta del 90%: “La cosa es genética, ¿no?”

El surrealista fallo familiar en la pregunta del 90%: “La cosa es genética, ¿no?”

Vuelve a ver la entrevista completa a Santiago Segura y Ernesto Sevilla en El Hormiguero

Vuelve a ver la entrevista completa a Santiago Segura y Ernesto Sevilla en El Hormiguero

“Pero… ¿¡qué me estás contando!?”: Arturo Valls, impresionado con Clemente, el concursante ilusionista
Mejores momentos | 3 de diciembre

“Pero… ¿¡qué me estás contando!?”: Arturo Valls, impresionado con Clemente, el concursante ilusionista

Así 'hablan' rumano Santiago Segura y Ernesto Sevilla: ¡un teléfono tan escacharrado como hilarante!
En El Hormiguero

Así 'hablan' rumano Santiago Segura y Ernesto Sevilla: ¡un teléfono tan escacharrado como hilarante!

¿Globos indestructibles? Marron sorprende a Santiago Segura y Ernesto Sevilla con un "juego de presiones"
Increíble

¿Globos indestructibles? Marron sorprende a Santiago Segura y Ernesto Sevilla con un "juego de presiones"

El equipo de ciencia ha demostrado cómo puede cambiar la resistencia de un globo cambiando la superficie sobre la que te apoyes en él.

Santiago Segura, sobre la parodia política que se verá en Torrente Presidente: "Mucha gente anormal se lo tomará en serio"
Su película más esperada

Santiago Segura, sobre la parodia política que se verá en Torrente Presidente: "Mucha gente anormal se lo tomará en serio"

El cineasta ha hablado en El Hormiguero sobre la nueva película de la saga, que se estrenará en cines el próximo 13 de marzo, y ha asegurado que los seguidores del personaje van "a flipar".

"Podemos hacer el remake": Santiago Segura revela cuál es su comedia favorita

"Podemos hacer el remake": Santiago Segura revela cuál es su comedia favorita

¡Jugadón de Rosa con 15 aciertos seguidos! Su velocidad asombra en un Rosco fugaz

¡Jugadón de Rosa con 15 aciertos seguidos! Su velocidad asombra en un Rosco fugaz

‘Aire’ flamenco de Cristina Alcázar en Pasapalabra: arrasa con pleno y baile en La Pista

‘Aire’ flamenco de Cristina Alcázar en Pasapalabra: arrasa con pleno y baile en La Pista

Publicidad