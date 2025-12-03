El surrealista fallo familiar en la pregunta del 90%: “La cosa es genética, ¿no?”

El primer problema al que se han enfrentado los concursantes, la pregunta del 90%, ha supuesto más problemas de los que cabrían esperar. Seis concursantes han sido eliminados en una cuestión que parecía asequible.

Arturo Valls ha querido saber cuál ha sido el motivo por el que Marina ha fallado. Ella, entre risas, ha contado que ha visto muy estresado al personaje de El grito y que ha acaparado toda su atención.

Sin embargo, lo más surrealista de la situación ha sido que, cuando el presentador le ha preguntado con quién había acudido al programa, ella ha desvelado que con su abuela… ¡que ha fallado también! ¡Imperdible!