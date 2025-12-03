Vuelve a ver la entrevista completa a Santiago Segura y Ernesto Sevilla en El Hormiguero

En una visita conjunta marcada por el humor y la espontaneidad, SantiagoSegura y Ernesto Sevilla han pasado por El Hormiguero para compartir historias, reírse de sí mismos y arrancar carcajadas al público. Su energía en plató ha sido tan natural como contagiosa.

Nada más llegar al plató, Santiago ha mostrado su 'descontento' por no haber aparecido en el especial 3.000 programas. El actor y director, entre risas, ha querido dejar un momento memorable... ¡subiéndose a la mesa!

Tras esto, Pablo Motos ha querido saber cuál ha sido la comedia con la que más se han reído en el cine y el drama que más les haya emocionado. Ambos se han sincerado demostrando lo cinéfilos que son.

Además, también ha habido tiempo de conocer algún detalle más sobre la próxima película de Torrente. Santiago no ha querido dar muchos detalles, pero si algo ha quedado claro es que será una auténtico bombazo.