DURAS IMÁGENES | Reducen con un táser a un atracador que amenazaba con lesionarse con un cuchillo

La Policía Local de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) ha detenido a un hombre de 49 años que amenazaba con lesionarse con un cuchillo tras, presuntamente, robar en una gasolinera, ante lo que tuvo que ser reducido con una pistola táser para inmovilizarlo, tal y como se puede ver en las imágenes que acompañan esta noticia.

Los agentes recibieron un aviso alertando de una posible reyerta en uno de los pasajes de la barriada de Nueva Sevilla, en la que uno de los implicados portaba un cuchillo de grandes dimensiones, mientras otra persona intentaba protegerse utilizando una valla.

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