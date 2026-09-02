El drama de los familiares de desaparecidos no termina con la búsqueda: "Son unas consecuencias legales, emocionales y económicas"

La desaparición de un ser querido marca un antes y un después. Para las familias comienza una búsqueda llena de incertidumbre que, en algunos casos, puede prolongarse durante años. Pero mientras esperan respuestas, tienen que enfrentarse a otra realidad: un sistema burocrático que, aseguran, no está preparado para afrontar las consecuencias de una desaparición. Pensiones, impuestos, obligaciones económicas, trámites legales o acceso a ayuda psicológica. Gestiones que, lejos de facilitar la situación de los familiares, pueden convertirse en un nuevo obstáculo en medio de un duelo sin respuestas.

Josefa desapareció en Jaén en 2021. Su familia comunicó a la Seguridad Social que, a pesar de su desaparición, seguían recibiendo su paga. Según relatan los hijos de Josefa, no obtuvieron respuesta. Cinco años después, tras ser declarada fallecida, llegó una carta de parte de la Seguridad Social. La Administración les reclamaba la devolución de más de 20.000 euros.

"Gracias a Dios mi padre tenía ese dinero. Si no lo tiene, ¿qué?", explica Jesús, hijo de Josefa. Una cantidad que supone un duro golpe para una familia que durante años ha convivido con la incertidumbre de no saber qué ocurrió con su madre. Jesús también plantea otra cuestión sobre los derechos que tiene su padre, y que parece que la Administración no tiene en cuenta: "Si mi madre lleva más de seis años desaparecida, tendrán que darle sus seis años de viudez, ¿no?".

La desaparición de Paco Molina, en 2015, también cambió por completo la vida de su padre, Isidro. Asegura que dejó de trabajar porque no podía afrontar emocionalmente la situación. "Cuando Paco desaparece yo dejo de trabajar. No podía con mi alma siquiera", cuenta. Sin embargo, las obligaciones económicas no desaparecieron. Isidro explica que tuvo que continuar pagando sus cuotas como autónomo y sus impuestos pese a encontrarse en una situación límite. "Resulta que ahí no hay ningún tipo de ayuda. Tienes que seguir pagando tus autónomos, tienes que seguir pagando tus impuestos. Todo el mundo sigue mirando para otro lado", denuncia.

"Cada vez que tocan el tema es revivir otra vez lo mismo"

La incertidumbre y la ausencia de respuestas tienen también un enorme impacto emocional. Pero, según explica Isidro, incluso buscar ayuda psicológica puede convertirse en un problema. La Fiscalía de Menores encargada del caso le ofreció ayuda para cuidar su salud mental y la de su familia cuando ya Paco apareciera. Una situación que Isidro tilda de absurda e ineficaz.

Para estas familias, cada trámite supone volver al traumático momento de la desaparición. "Cada vez que tocan el tema es revivir otra vez lo mismo", explica Jesús. Una situación que, según Isidro, genera consecuencias en todos los ámbitos de la vida: "Son unas consecuencias legales, emocionales y económicas".

El reclamo de las familias a la Administración

Las familias reclaman que la Administración tenga en cuenta su situación y que existan mecanismos específicos para protegerlas durante los años en los que una persona permanece desaparecida. Paco Lobatón, uno de los principales referentes en la lucha por visibilizar la realidad de las personas desaparecidas, defiende que la desaparición de una persona no puede suponer la desaparición de sus derechos. "Cuando una persona desaparece, no desaparecen sus derechos, tampoco los de sus familiares y esos derechos se tienen que plasmar en una ley", señala.

Mientras tanto, las familias continúan buscando respuestas. Al dolor de no saber dónde está un ser querido se suma un laberinto de trámites, obligaciones y gestiones que puede prolongarse durante años. Una lucha que no termina cuando se presenta una denuncia por desaparición. Para muchas familias, empieza entonces otra batalla: conseguir que la Administración también les acompañe.

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