"A mí lo que me importa son los hechos": Javier Nart, contundente con la crisis migratoria en Ceuta

Durante el primer programa de La mesa, Cristina Pardo ha leído el tweet que la Casa Real ha publicado felicitando el día de Ceuta y ha recordado las declaraciones que Pedro Sánchez dio en una entrevista hace unos días recalcando que el Rey todavía no había visitado Ceuta.

Javier Nart no ha querido recalcar si Sánchez lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, "a mí lo que me importa son los hechos", ha destacado. El exeurodiputado ha recordado que, para él, lo más importante es la integridad territorial de España y nuestra soberania.

Nart también cree que ningún político ha estado a la altura de la crisis migratoria en Ceuta y ha recordado que, con respecto a Marruecos, con este Gobierno hemos "bajado la cabeza". Escucha todo lo que ha comentado al respecto dándole al play al vídeo de arriba.

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