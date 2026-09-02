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Asesinan a tiros a un taxista en Azpeitia (Gipuzkoa)

Se trata de un hombre de entre 30 y 40 años, que aunque actualmente ejercía como taxista, antes había trabajado como disc jockey e "incluso solía ir a pinchar a Ibiza".

Un hombre que conducía un taxi ha sido asesinado este martes en Azpeitia (Gipuzkoa)

Asesinado un taxista | EFE

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
Publicado:

Este martes, un taxista ha sido asesinado en Azpeitia (Gipuzkoa) por disparos de un arma de fuego. Se trata de un suceso que se produjo a las 20:15 horas en la Avenida Artzubia de Azpeitia, en las proximidades del campo de fútbol de Garmendipe.

Testigos presenciales aseguran, según el medio local Azpeitia Guka, que un vehículo embistió al taxi de color negro que conducía la víctima en este punto, tras lo que el conductor del coche que ha provocado el accidente disparó varias veces sobre el taxista.

La víctima falleció en el lugar

Los servicios de emergencia llegaron hasta el lugar de los hechos e intentaron reanimar a la víctima, quien falleció allí. También se desplazaron varias patrullas de la Ertzaintza de la Policía Local de Azpeitia.

Según ha relatado a EFE un conocido de la víctima, es un hombre vecino de Azpeitia, de entre 30 y 40 años, que actualmente ejercía como taxista, pero que antes había trabajado como disc jockey e "incluso solía ir a pinchar a Ibiza", por lo que es una persona muy conocida en la localidad guipuzcoana, de algo más de 15.000 habitantes.

La Ertzaintza ha abierto una investigación

La Ertzaintza ha abierto una investigación para esclarecer la muerte de este hombre, mientras en estos momentos busca al autor de los hechos.

La Policía Autonómica ha establecido controles en varios puntos del entorno de Azpeitia para tratar de localizar el coche en el que ha huido el autor de los disparos.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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