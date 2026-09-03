Una palabra aparentemente sencilla condena a Javier en un final agónico de AlaZ

Javier y David volvieron a protagonizar un duelo de altísimo nivel en AlaZ. Tras una prueba muy igualada, el barcelonés logró plantarse con 22 aciertos, mientras que el madrileño se quedó obligado a encontrar una última respuesta para forzar el empate.

La clave estuvo en la letra A, que se le atragantó a Javier durante toda la prueba. En el último segundo, y a la desesperada, respondió “aplastado”, pero no era la solución correcta. Ese error terminó dando la victoria a David y dejando a su rival a un solo acierto del empate.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas