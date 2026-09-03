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Pasapalabra
Una palabra aparentemente sencilla condena a Javier en un final agónico de AlaZ
El concursante madrileño tuvo en su mano el empate ante David, pero una definición que se le resistió desde el principio acabó decidiendo uno de los desenlaces más dramáticos.
Javier y David volvieron a protagonizar un duelo de altísimo nivel en AlaZ. Tras una prueba muy igualada, el barcelonés logró plantarse con 22 aciertos, mientras que el madrileño se quedó obligado a encontrar una última respuesta para forzar el empate.
La clave estuvo en la letra A, que se le atragantó a Javier durante toda la prueba. En el último segundo, y a la desesperada, respondió “aplastado”, pero no era la solución correcta. Ese error terminó dando la victoria a David y dejando a su rival a un solo acierto del empate.
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