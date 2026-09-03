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Laurence Debray, biógrafa de Juan Carlos I, revela qué opina el emérito sobre la crisis de Ceuta: "Es muy doloroso para él"

La escritora francesa ha relatado qué punto de vista tiene el Rey emérito de la crisis migratoria que atraviesa la ciudad autónoma.

Laurence Debray, biógrafa de Juan Carlos I, revela qué opina el emérito sobre la crisis de Ceuta: "Es muy doloroso para él"

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Roberto Brasero
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La actualidad y el rigor son dos valores básicos que constituyen La mesa. Por ello, Cristina Pardo ha querido conocer, de mano de Laurence Debray, biógrafa de Juan Carlos I, la opinión del emérito sobre la crisis migratoria que azota Ceuta.

La escritora francesa ha afirmado que el Borbón se encuentra "de mal humor viendo la situación deteriorada" y que está siendo algo muy doloroso para él. Según la autora parisina, a Juan Carlos le afecta y le preocupa la imagen que da España al exterior.

Además, ha revelado que el monarca siempre cuidó mucho las relaciones con Marruecos porque sabía que ayudaba a sobrellevar este tipo de crisis.

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