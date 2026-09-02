Una explosión provoca el cierre de una estación de tren en Augsburgo, Alemania, y deja dos heridos

A primera hora de este miércoles, la Policía alemana ha ordenado el cierre de la estación central de Augsburgo, en el sur de Alemania, tras explotar en un paso un objeto desconocido y tras hallar poco después las fuerzas de seguridad otro objeto sospechoso.

Se ha desplegado un gran operativo policial en la estación central, tras lo que se precisó que en un paso "se produjo una explosión de un objeto desconocido".

Dos heridos leves

El diario 'Augsburger Allgemeine' detalla que dos personas han resultado heridas leves. Atendiendo a las informaciones del medio 'BILD', una granada de mano explotó delante de una joyería turca.

Un perro especializado en la detección de explosivos reaccionó ante una papelera. Según 'BILD', la Policía investiga una posible relación con el crimen organizado.

El suceso ha provocado cambios en el tráfico rodado y en el transporte público, además del cierre de una vía y del edificio. Sin embargo, otro objeto sospechoso hallado durante la inspección del edificio obligó a cerrar completamente la estación central y a suspender todo el tráfico ferroviario.