Alsina, sobre Sánchez: "Se dirige únicamente a la parte del país que cree que está con él"

Aunque el comunicador arrancó su intervención bromeando sobre su reticencia a abordar ciertos temas, "me voy de aquí con la noticia de que el Emérito está de mal humor, cosa que creo que viene siendo así desde que tuvo que abdictar. Está de mal humor don Juan Carlos, pues ya lo sentimos por él, pero vamos, creo que es perfectamente irrelevante", no dudó en entrar de lleno a valorar la gestión de la comunicación pública.

"Ya estás transmitiendo la idea de que hay bandos"

Al poner sobre la mesa cómo los Gobiernos gestionan las concedidas y denegadas entrevistas a los medios de comunicación, Alsina lanzó una reflexión directa sobre la estrategia que se aplica desde Moncloa.

El periodista explicó "cómo se contribuye a polarizar un país, escogiendo siempre los determinados medios para las entrevistas que hace un presidente de gobierno y dejando fuera siempre a determinados medios". Para el director de Más de uno, este criterio envía un mensaje claro a la ciudadanía: "Sí, claro, porque ya estás transmitiendo la idea de que hay bandos y de que tú vas a hablar a tu público que es el que sintoniza determinadas cadenas de radio o el que ve determinados programas de televisión y prescindes perfectamente de la comunicación con el resto del país que es quienes consumen otros medios. Esa idea que estás transmitiendo es la idea de que hay dos públicos y a mí solo me interesa uno".

Su diagnóstico sobre el Ejecutivo desde 2023

Para cerrar su análisis sobre el clima político, Alsina fue tajante al valorar el rumbo fijado por Pedro Sánchez en los últimos años: "Y esta es la última opinión que voy a emitir sobre política. Creo que es lo que viene haciendo el presidente desde el año 2023. Desde su discurso de investidura que es dirigirse únicamente a la parte del país que cree que está con él y la otra la tiene perfectamente abandonada".