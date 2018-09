BRONCA ENTRE COLABORADORES

Paco Marhuenda afirma en 'Espejo Público' que Baltasar Garzón es el que manda en el Ministerio de Justicia. Elisa Beni no acepta esta afirmación porque considera que con esa declaración invalida a Dolores Delgado, ministra de Justicia. Elisa tacha a Paco de machista y éste no tolera que le insulten de esa forma: "Como vuelvas a decirme machista me cabreo, cállate ya de una vez, eres una maleducada". Ni las peticiones de Susana Griso consiguen parar la discusión.