Hoy, David Bisbal animará la fiesta en El Hormiguero

La Navidad se acerca y David Bisbal será el maestro de ceremonias en una noche que promete emociones fuertes.

David Bisbal en El Hormiguero

Esta noche recibimos en El Hormiguero a David Bisbal, que vuelve al programa para celebrar una de las épocas más especiales del año: la Navidad. El artista almeriense, siempre cargado de energía y buen humor, llega dispuesto a compartir cómo vive estas fechas, qué tradiciones mantiene con su familia y cómo afronta el final de un 2025 lleno de música, proyectos y grandes momentos sobre los escenarios.

Durante su visita, Bisbal hablará de sus planes para estas fiestas, de cómo prepara la recta final del año y de las sorpresas que tiene reservadas para sus seguidores durante estas semanas tan señaladas. Con su carisma habitual, seguro que regala una noche llena de emoción, risas y alguna que otra anécdota inolvidable.

Sobre él:

David Bisbal es uno de los artistas más queridos y reconocidos del panorama musical español. Desde que comenzó su carrera, se ha convertido en una figura imprescindible del pop latino, acumulando éxitos, premios y giras internacionales. Con una presencia escénica arrolladora y una voz inconfundible, continúa consolidándose como uno de los grandes referentes musicales de su generación.

