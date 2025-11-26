Toni Bolaño es claro sobre el fallo condenatorio a Álvaro García Ortiz: "Es un golpe de Estado judicial"

El fallo condenatorio del Tribunal Supremo al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz sigue estando en el centro del debate político. El Gobierno ha propuesto a Teresa Peramato para revelar a García Ortiz después de que este presentara su dimisión en el cargo. La nueva fiscal general cuenta con 35 años de ejercicio profesional, es de perfil progresista y fue presidenta de la Unión Progresista de Fiscales como sus antecesores.

El periodista Toni Bolaño ha querido pronunciarse sobre este fallo. Comenzaba señalando de manera irónica que "los periodistas decimos la mentira para los jueces del Tribunal Supremo".

"Aún no conocemos la sentencia"

Considera Bolaño que la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo contra Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos que conlleva una multa y 2 años de inhabilitación para el cargo de fiscal general del Estado le parece "un golde de Estado judicial". Remarca que aunque la decisión se ha valorado en todos los foros "aún no conocemos la sentencia".

"No sabemos si le han condenado por la nota de prensa, por la supuesta filtración... no sabemos cuáles son las pruebas que presenta el Tribunal Supremo. A lo mejor es que tenían prisa en dar a conocer la sentencia", ha opinado.

