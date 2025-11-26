Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Caso fiscal general

Toni Bolaño es claro sobre el fallo condenatorio a Álvaro García Ortiz: "Es un golpe de Estado judicial"

El periodista Toni Bolaño ha hecho su particular análisis del fallo condenatorio del Tribunal Supremo al ya exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz.

Toni Bolaños en Espejo Público.

Publicidad

Espejo Público
Publicado:

El fallo condenatorio del Tribunal Supremo al exfiscal general del Estado Álvaro García Ortiz sigue estando en el centro del debate político. El Gobierno ha propuesto a Teresa Peramato para revelar a García Ortiz después de que este presentara su dimisión en el cargo. La nueva fiscal general cuenta con 35 años de ejercicio profesional, es de perfil progresista y fue presidenta de la Unión Progresista de Fiscales como sus antecesores.

El periodista Toni Bolaño ha querido pronunciarse sobre este fallo. Comenzaba señalando de manera irónica que "los periodistas decimos la mentira para los jueces del Tribunal Supremo".

"Aún no conocemos la sentencia"

Considera Bolaño que la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo contra Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos que conlleva una multa y 2 años de inhabilitación para el cargo de fiscal general del Estado le parece "un golde de Estado judicial". Remarca que aunque la decisión se ha valorado en todos los foros "aún no conocemos la sentencia".

"No sabemos si le han condenado por la nota de prensa, por la supuesta filtración... no sabemos cuáles son las pruebas que presenta el Tribunal Supremo. A lo mejor es que tenían prisa en dar a conocer la sentencia", ha opinado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Mónica Hoyos y su hija Luna Lozano

Susanna Griso, sobre la sorprendente propuesta de Mónica Hoyos con su hija: "Albert Rivera ha sido diputado, vicepresidente si hubiese querido..."

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Leo Harlem

Leo Harlem, sobre la libertad de los humoristas en la actualidad: "Ahora el problema es que hay miedo a la cancelación"

Audrey, talent de La Voz

El reto más sincero de La Voz: ¿qué prefieren realmente los talents del Asalto Final?

Mariano Rajoy en Espejo Público.

Mariano Rajoy, ante la "preocupante" falta de presupuestos: "Aquí no dimite nadie porque tenemos una anomalía democrática"

Nacho Cardero
Gobierno y Fiscal General

Nacho Cardero desvela una carta del ya exfiscal general del Estado: "La misma soberbia y falta de humildad de la que peca el presidente del Gobierno"

Toni Bolaños en Espejo Público.
Caso fiscal general

Toni Bolaño es claro sobre el fallo condenatorio a Álvaro García Ortiz: "Es un golpe de Estado judicial"

José Andrés aconseja los nuevos cocineros: "Así vas a minimizar las colas"
CON TRANCAS Y BARRANCAS

José Andrés aconseja los nuevos cocineros: "Así vas a minimizar las colas"

El cocinero ha mostrado su faceta más humorística y cercana con las preguntas de las hormigas en su sección.

David Bisbal en El Hormiguero
A las 21:45 horas

Hoy, David Bisbal animará la fiesta en El Hormiguero

La Navidad se acerca y David Bisbal será el maestro de ceremonias en una noche que promete emociones fuertes.

Vuelve a ver la entrevista completa a José Andrés en El Hormiguero

Vuelve a ver la entrevista completa a José Andrés en El Hormiguero

¡Adiós a las manchas! Marron sorprende a José Andrés con este revolucionario producto hidrofóbico

¡Adiós a las manchas! Marron sorprende a José Andrés con este revolucionario producto hidrofóbico

"Acabé en chirona": José Andrés cuenta cómo comenzó su aventura en Estados Unidos

"Acabé en chirona": José Andrés cuenta cómo comenzó su aventura en Estados Unidos

Publicidad