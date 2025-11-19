Las conversaciones en clave sobre presuntas mordidas dentro del caso mascarillas en Almería: "Talla 20?", o "al final la 10"

Este miércoles, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha confirmado la incorporación de un nuevo investigado en la operación desarrollada este martes en el marco del caso Mascarillas. Cinco personas han sido detenidas y tres figuran como investigadas. En este caso, no se ha precisado la identidad del nuevo investigado. La UCO calcula que esta trama se llevó, al menos, un millón de euros en mordidas. El presidente de la Diputación, el vicepresidente y el alcalde de la localidad de Fines continúan detenidos. Está previsto que este jueves pasen a disposición judicial

Cinco de ellos lo harán conducidos por la Guardia Civil porque están en calidad de detenidos, tres de ellos como investigados. Para ubicarse en este caso es preciso retroceder hasta el año 2021 por esa compra de material sanitario que costó aproximadamente algo más de dos millones de euros y se repartieron un millón entre algunos de los implicados en este caso.

Sin embargo, la jueza va mucho más allá porque también ve irregularidades en contratos de obras públicas cedidas por la Diputación. Es por lo que, en este caso se les investiga por delitos de cohecho, malversación de dinero público y blanqueo de capitales. Aunque cada uno de ellos tendrá que responder por diferentes responsabilidades según la investigación de la UCO.

Conversaciones en clave

El vicepresidente Fernando Giménez señalaba que "en mi vida he recibido comisión o dávida". Sin embargo, es no es lo que cree la UCO, que ha encontrado en sus móviles en grupo de WhatsApp en el que hablarían en clave de presuntas mordidas con un intermediario, clave en la supuesta trama, el que fuera número tres de la Diputación de Almería y sobrino de alcalde de Funes, Oscar Liria.

Fernando Giménez: "TALLA 20?"

Óscar Líria: "Al final sería más o menos la 10"

Es así como hablan del supuesto porcentaje de la comisión. A Óscar Liria (sobrino del tercer detenido, alcalde de Fines), el PP le echó de sus filas en 2021 cuando fue detenido en su domicilio. Él y sus colaboradores podrían haber cobrado cerca de un millón de euros de comisión después de pagar más de dos a una empresa con la que estaba vinculado.

Parte de ese dinero pudo destinarse a la compra de inmuebles y vehículos de alta gama, En uno de ellos, su tío podría haber escondido una funda de almohada con 120.000 euros.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.