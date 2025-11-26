Antena 3 LogoAntena3
José Andrés aconseja los nuevos cocineros: "Así vas a minimizar las colas"

El cocinero ha mostrado su faceta más humorística y cercana con las preguntas de las hormigas en su sección.

Julio Gil López
Publicado:

José Andrés ha contestado a las preguntas de Trancas y Barrancas de la forma más cómica y sincera posible. El invitado ha usado el humor para aconsejar a los futuros cocineros sobre distintas cuestiones que le han ido proponiendo las hormigas. "Tú no quieres desperdiciar ninguna mesa porque quieres hacer caja", ha indicado el chef ante la pregunta de si dejaría una mesa libre para los vips. Además, ha mostrado su negativa a los qr´s en vez de la carta física, "¡qué lo envíen a Marte!"

"Hay espacio para todo", ha respondido el cocinero ante la pregunta de si es mejor las comida de especialidad o los menús con gran variedad. El cocinero se ha mostrado abierto a todo lo nuevo en la cocina, buscando hacer de la cocina y espacio de concordia y amabilidad. José Andrés ha aconsejado de la mejor forma posible a los nuevos o futuros cocineros.

Otro de los temas que ha tratado el cocinero ha sido el de los servicios en los restaurantes. El invitado ha propuesto la solución más eficaz: "haces cuartos de baños que sean cómodos para todos, incluso para las hormigas".

Pablo Motos se ha quedado impresionado con un extraño trozo de tela que llevaba el invitado en el dedo. "Es una tortuga ninja", ha explicado José Andrés. El invitado ha mostrado la marioneta y ha indicado que era un regalo para las hormigas, "no tengo dedos, pero se me ha ocurrido un sitio donde me lo puedo poner", ha bromeado Trancas. Los consejos han dejado momentos tronchantes con la gran conexión entre el invitado y las protagonistas del programa.

