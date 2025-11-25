Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 25 de noviembre

Evren exige la verdad y Uras miente: la culpa lo devora tras el accidente

La sombra de Timur vuelve a perseguir a Uras en el peor momento: mientras Seren está en quirófano, él se desmorona en el baño. Evren lo encuentra después y lo pone contra las cuerdas.

Evren exige la verdad y Uras miente: la culpa lo devora tras el accidente

Publicidad

Uras se ha derrumbado en el baño del hospital. Mientras Seren lucha por su vida en quirófano, él se ha mirado al espejo sin poder reconocerse. No deja de repetirse en qué se diferencia de su padre, Timur. El recuerdo de la doble vida de su padre, de sus mentiras y de todo el daño que causó, lo persigue. Y ahora siente que está siguiendo exactamente sus pasos.

Hundido, ha intentado calmarse, respirar hondo y decirse a sí mismo que tiene que recomponerse. Pero sabe que lo que ha pasado con Maral y la discusión con Seren no tiene explicación posible.

Cuando por fin ha salido del baño, se ha encontrado con Evren en el pasillo. El cirujano, todavía afectado por lo ocurrido, le ha pedido explicaciones al instante. Quiere saber qué provocó la discusión, qué vio exactamente Seren y por qué estaba tan alterada antes del accidente.

Uras, avergonzado y temiendo asumir su responsabilidad, ha mentido. Ha dicho que no pasó nada, pero Evren no le ha creído.Minutos más tarde, Uras se ha quedado solo en el pasillo, temblando y con la culpa pesándole más que nunca.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Evren exige la verdad y Uras miente: la culpa lo devora tras el accidente

Evren exige la verdad y Uras miente: la culpa lo devora tras el accidente

"Pon una cifra": Octavio intentará acabar con el chantaje de Saúl en el próximo capítulo de La Encrucijada

"Pon una cifra": Octavio intentará acabar con el chantaje de Saúl en el próximo capítulo de La Encrucijada

Marta Cloe

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe y Marta celebran el éxito de los nuevos uniformes

Delia y Andrés
Resumen

Capítulo 444 de Sueños de libertad; 25 de noviembre: Andrés viaja a Tenerife a hablar con la madre de Gabriel

Gabriel va a hablar con la madre de Gabriel a Tenerife
Capítulo 444

Andrés va a hablar con Delia, la madre de Gabriel, a Tenerife... ¿qué descubrirá?

Cloe le propone a Marta preparar juntas la campaña de un nuevo perfume
Capítulo 444

Cloe le propone a Marta preparar juntas la campaña de un nuevo perfume, ¿cómo se entenderán?

Marta dice que lo pensará con calma y Cloe se ofrece muy cercana a hablar con ella de lo que necesite.

“Mi objetivo es quitarle la fábrica a la familia” le dice Gabriel a María
Capítulo 444

“Mi objetivo es quitarle la fábrica a la familia” le dice Gabriel a María

María está harta, parece que su plan con Gabriel tan solo le beneficia a él.

Cristina está intentando desesperadamente que Luis se quede en la empresa cuando Beltrán les interrumpe

Cristina está intentando desesperadamente que Luis se quede en la empresa cuando Beltrán les interrumpe

El beso que lo cambió todo: así comenzó la tragedia que ha dejado a Seren al borde de la muerte

El beso que lo cambió todo: así comenzó la tragedia que ha dejado a Seren al borde de la muerte

Así consiguió Hattuc que Kazim aceptara su boda con Halis: una discusión explosiva dejó a todos en shock

Así consiguió Hattuc que Kazim aceptara su boda con Halis: una discusión explosiva dejó a todos en shock

Publicidad