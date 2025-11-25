Evren exige la verdad y Uras miente: la culpa lo devora tras el accidente

Uras se ha derrumbado en el baño del hospital. Mientras Seren lucha por su vida en quirófano, él se ha mirado al espejo sin poder reconocerse. No deja de repetirse en qué se diferencia de su padre, Timur. El recuerdo de la doble vida de su padre, de sus mentiras y de todo el daño que causó, lo persigue. Y ahora siente que está siguiendo exactamente sus pasos.

Hundido, ha intentado calmarse, respirar hondo y decirse a sí mismo que tiene que recomponerse. Pero sabe que lo que ha pasado con Maral y la discusión con Seren no tiene explicación posible.

Cuando por fin ha salido del baño, se ha encontrado con Evren en el pasillo. El cirujano, todavía afectado por lo ocurrido, le ha pedido explicaciones al instante. Quiere saber qué provocó la discusión, qué vio exactamente Seren y por qué estaba tan alterada antes del accidente.

Uras, avergonzado y temiendo asumir su responsabilidad, ha mentido. Ha dicho que no pasó nada, pero Evren no le ha creído.Minutos más tarde, Uras se ha quedado solo en el pasillo, temblando y con la culpa pesándole más que nunca.