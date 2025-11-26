En plató
Leo Harlem, sobre la libertad de los humoristas en la actualidad: "Ahora el problema es que hay miedo a la cancelación"
Forma parte de una generación de humoristas que han marcado toda una época y que han visto cambiar el panorama del humor en nuestro país. Hoy, Leo Harlem nos cuenta cómo ve el escenario actual.
Publicidad
Leo Harlem es uno de los humoristas por excelencia de nuestro país. Sus monólogos son un hito del humor, aunque recientemente ha anunciado su futura jubilación.
Según cuenta, el panorama del humor español ha cambiado mucho en los últimos años. Cada vez hay más personas que se dedican a ello y, por tanto, más estilos. "Ahora mismo el humor es como la música, a cada uno le gusta una cosa", asegura.
Sin embargo, uno de los obstáculos a los que se enfrentan los humoristas hoy en día es el miedo a la cancelación. "Hay que adaptarse, yo por ejemplo elijo no meterme en política ni en tema de mujeres", señala, "pero si te implicas mucho, puede haber problemas".
Más Noticias
- Leo Harlem explica el motivo por el que se jubila: "Esto está bien, pero tener tiempo para uno también es importante"
- La respuesta de Al Bano a los reproches de Romina Power en sus memorias: "Yo sabía que el divorcio llegaría"
- Rebeca Toribio, la joven que cambió a los famosos por Dios: "Empecé a escuchar voces que me decían que no quería esa vida"
Hoy, Leo Harlem se despide poco a poco del cine y de los escenarios, haciendo balance de una profesión que se lo ha dado todo. ¡Dale al play para verlo en el vídeo de arriba!
Publicidad