Nacho Cardero desvela una carta del ya exfiscal general del Estado: "La misma soberbia y falta de humildad de la que peca el presidente del Gobierno"

El presidente del Gobierno respondía en su intervención a la de Alberto Núñez Feijóo, que abordaba el fallo del Tribunal Supremo en el caso contra Álvaro García Ortiz, y que a la postre ha terminado con la renuncia del fiscal general del Estado. Una nuevamente tensa sesión de control tenía lugar este miércoles en el Congreso.

Feijóo preguntaba por quién presentaría sus disculpas después de la condena a Álvaro García Ortiz, recordando unas palabras de Pedro Sánchez.

Nacho Cardero, periodista y presidente de 'El Confidencial', reprochaba al presidente que sacara pecho de un supuesto "Gobierno de la verdad", afirmando que ocurriría todo contrario: "Es un Gobierno de la mentira (...) Lo que le hace falta a este Gobierno es unidad".

Ahora el presidente acata el fallo pero discrepa con el Tribunal Supremo. Sin embargo "la izquierda no pide permiso ni perdón", afirmaba con rotundidad Pedro Sánchez. Frase que el periodista aprovechaba para sostener su análisis: "Es verdad, no pide permiso para hacer las cosas, ya pasa absolutamente del (poder) Legislativo, ni pide perdón por todos los casos de corrupción a los que está siendo sometido y las condenas que va a sufrir".

"Soberbia y falta de humildad"

Recordaba el periodista que recibió una comunicación del ya exfiscal general del Estado, en la que solicitaba una rectificación por unas informaciones que advertían de las consecuencias de la nota de prensa, por la que ha sido finalmente condenado. Álvaro García Ortiz aseguraba que no eran correctas. Sin embargo el TS finalmente ha considerado lo contrario, hacía la misma lectura que 'El Confidencial'.

"La misma soberbia y falta de humildad de la que peca el presidente del Gobierno, y lo veo de una gravedad suma", sentenciaba Cardero para subrayar el alcance de la teoría del Ejecutivo de una especie de "golpe de Estado judicial, a la que se agarran ahora mismo el Gobierno y sus socios", decía.

