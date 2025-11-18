La UCO detiene al presidente y vicepresidente de Almería por contratos irregulares en el caso mascarillas

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido al presidente de la diputación de Almería por contratos irregulares. Se trata de Javier Aureliano García Molina, quién, según EFE, estaba siendo investigado por el caso de la compra ilegal de mascarillas.

Además se han detenido cuatro personas más, entre ellas el alcalde Fines, Rodrigo Sánchez, y el vicepresidente de la Diputación almeriense, Fernando Giménez, ambos pertenecientes al Partido Popular, e investigados en el caso mascarillas por comisiones ilegales en los contratos adjudicados por la Diputación.

La Policía Judicial ha llevado a cabo una redada en diferentes domicilios. El Juzgado número 1 de Almería investiga el caso, y durante este martes se están registrando más viviendas.

"Falta de concordancia"

El PSOE había pedido que a principios de noviembre, García Molina declarase como testigo, por "la falta de concordancia entre las declaraciones de testigos e investigados", a los que suma en su argumento los nuevos datos del informe de la UCO del pasado 25 de abril: 'Informando sobre presuntas irregularidades en contratación pública'.

Además, solicitaron que fuese interrogado al considerarle la persona con mayor responsable en la firma del contrato público. El interrogatorio tiene como objetivo que explique los detalles del proceso, como cuándo, cómo y de quién se enteró de las negociaciones y las adjudicaciones investigadas.

Los socialistas instan en el escrito que se investigue si se cometieron delitos graves en la adjudicación de un contrato de 2,03 millones de euros. Las infracciones incluyen la prevaricación, el cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, exacciones ilegales, negociaciones prohibidas.

No obstante solicitan que la Diputación entregue la relación de asesores de Javier Aureliano García Molina entre marzo de 2020 y marzo de 2022, detallando las funciones y asignación. Además, también requieren de la identidad de los asignados a las áreas del que fuera su vicepresidente tercero Óscar Liria, así como del actual vicepresidente Fernando Giménez.

Este artículo es una noticia de última hora sobre la detención del presidente de Almería y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre la detención del presidente de Almería en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram.