Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
Elecciones Extremadura
España
Madrid
Barcelona

Almería

La UCO detiene al presidente y vicepresidente de Almería por contratos irregulares en el caso mascarillas

También se han detenido a tres personas más, entre ellas al alcalde de Fines y exvicepresidente tercero de la Diputación.

Javier Aureliano García

La UCO detiene al presidente y vicepresidente de Almería por contratos irregulares | internet

Publicidad

Irene Rodríguez
Publicado:

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido al presidente de la diputación de Almería por contratos irregulares. Se trata de Javier Aureliano García Molina, quién, según EFE, estaba siendo investigado por el caso de la compra ilegal de mascarillas.

Además se han detenido cuatro personas más, entre ellas el alcalde Fines, Rodrigo Sánchez, y el vicepresidente de la Diputación almeriense, Fernando Giménez, ambos pertenecientes al Partido Popular, e investigados en el caso mascarillas por comisiones ilegales en los contratos adjudicados por la Diputación.

La Policía Judicial ha llevado a cabo una redada en diferentes domicilios. El Juzgado número 1 de Almería investiga el caso, y durante este martes se están registrando más viviendas.

"Falta de concordancia"

El PSOE había pedido que a principios de noviembre, García Molina declarase como testigo, por "la falta de concordancia entre las declaraciones de testigos e investigados", a los que suma en su argumento los nuevos datos del informe de la UCO del pasado 25 de abril: 'Informando sobre presuntas irregularidades en contratación pública'.

Además, solicitaron que fuese interrogado al considerarle la persona con mayor responsable en la firma del contrato público. El interrogatorio tiene como objetivo que explique los detalles del proceso, como cuándo, cómo y de quién se enteró de las negociaciones y las adjudicaciones investigadas.

Los socialistas instan en el escrito que se investigue si se cometieron delitos graves en la adjudicación de un contrato de 2,03 millones de euros. Las infracciones incluyen la prevaricación, el cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, exacciones ilegales, negociaciones prohibidas.

No obstante solicitan que la Diputación entregue la relación de asesores de Javier Aureliano García Molina entre marzo de 2020 y marzo de 2022, detallando las funciones y asignación. Además, también requieren de la identidad de los asignados a las áreas del que fuera su vicepresidente tercero Óscar Liria, así como del actual vicepresidente Fernando Giménez.

Este artículo es una noticia de última hora sobre la detención del presidente de Almería y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre la detención del presidente de Almería en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram.

Tensión en la comparecencia de Mazón: "Le ruego que ordene el debate, señora presidenta"

Tensión en la comparecencia de Mazón: "Le ruego que ordene el debate, señora presidenta"

Publicidad

España

Feijóo en Metafuturo

Feijóo anuncia 5 propuestas para la protección digital de los menores en las que incluye un descanso digital

Javier Aureliano García

La UCO detiene al presidente y vicepresidente de Almería por contratos irregulares en el caso mascarillas

Leire Díez abandona sede judicial.

Leire Díez abandona los juzgados de Plaza de Castilla insistiendo en desmarcarse del PSOE en su declaración

Jordi Pujol
Jordi Pujol

Los forenses concluyen que Jordi Pujol carece de "capacidad procesal" para afrontar el juicio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su comparecencia en la comisión Koldo del Senado
Presupuestos

El Gobierno activa la maquinaria para presentar los Presupuestos sin apoyos en el Congreso

Imagen de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el foro Metafuturo
Metafuturo

Robles denuncia un ataque en el Líbano contra soldados españoles y acusa a Israel de "tratar de justificarlo"

Tal y como ha detallado la ministra de Defensa en el foro Metafuturo, el ataque tuvo lugar el pasado domingo.

Carlos Mazón y Gabriel Rufián
Comisión DANA

Rufián, a Mazón: "Usted es un inútil, un mentiroso, un miserable, un homicida y un psicópata"

Así terminaba Gabriel Rufián su turno de preguntas a Mazón en la comisión de investigación por la DANA: "Ojalá pague con cárcel todo lo que ha hecho".

Tensión en la comparecencia de Mazón: "Le ruego que ordene el debate, señora presidenta"

Tensión en la comparecencia de Mazón: "Le ruego que ordene el debate, señora presidenta"

Imagen del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente

Puente anuncia que el trayecto en tren entre Madrid y Barcelona durará menos de dos horas

Imagen de Leire Díez a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla

Leire Díez dice que no trabaja para el PSOE y no se reconoce en las grabaciones del fiscal Stampa

Publicidad