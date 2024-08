Las novedades en el asesinato de Mateo que podrían dar un vuelco al caso: "Que no sepa nada el padre me parece un poco extraño"

Han pasado ya cuatro días desde que el pequeño Mateo fuera asesinado mientras jugaba a fútbol junto a sus amigos en Mocejón, Toledo. Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo, en torno a las 11:00 horas de la mañana, y el crimen habría sido cometido por un joven de 20 años, también vecino de la localidad.

La detenciónse produjo en la tarde del lunes. Habría sido entonces cuando el joven confesó el crimen, además de revelar a los agentes dónde podrían encontrar el arma que acabó con la vida del niño de 11 años. Este miércoles se han localizado dos cuchillos, que ya han sido enviados al laboratorio de criminalística para su análisis.

Uno de ellos fue encontrado por un barrendero de Mocejón en un descampado a pocos metros de la casa del padre del asesino confeso, y habría sido marcado por un perro especializado en la identificación de restos biológicos. El segundo fue localizado en las proximidades de otra casa, no obstante una vecina aclaró que se le había caído mientras limpiaba una pared próxima. Este último ya habría sido descartado.

Ya habría pasado a disposición judicial

Tras permanecer tres días en el calabozo de las comandancias de la Guardia Civil de Toledo, el detenido ya habría sido puesto a disposición judicial. De esta forma se inicia su camino judicial, que estará previsiblemente marcado por el informe psiquiátrico que lleven a cabo los peritos. El padre del sospechoso confirmó que el joven tenía una discapacidaddel 70%.

Ayer tuvo lugar el multitudinario entierro de Mateo. Cientos de personas de la localidad y los alrededores quisieron acompañar a la familia del menor, para darle un último adiós.

La Policía continúa buscando un "objeto punzante"

Espejo Público ha contactado con el periodista de 'La Razón', Sergio Perea, para analizar las novedades del caso. Perea asegura hay contradicciones entre el recorrido que hizo el sospechoso, y el lugar donde ha encontrado el cuchillo con restos biológicos: "Se comprobó que el asesino huyó a casa de su abuela, entonces esta ubicación del primer cuchillo, descoloca un poco las investigaciones, por ello todavía la policía judicial sigue haciendo un recorrido de todo el paso a paso que hizo el asesino para encontrar otro objeto punzante, otro cuchillo, que pueda determinar realmente cuál ha sido el arma homicida".

También ha trascendido el testimonio de una vecina que se habría cruzado con el presunto asesino durante la mañana del asesinato. En declaraciones a 'OK Diario' la mujer asegura que "sobre las 13:30 horas o así que vendría de misa, me saludó desde lejos, que nunca saludaba, y eso me extrañó y me preguntó que qué pasaba, y le comenté que estaban en el campo de fútbol los niños y que había llegado uno y que le había dado unas cuantas puñaladas al niño, y le había matado, y el padre iba con el asesinato en ese momento, yo le vi ese día (...) no saluda no habla, que no sepa nada el padre me parece un poco extraño, un padre que va siempre con el hijo a todos sitios, que el hijo no sale nunca solo (...) y no te extrañas".

"Pensaba que perdía la vida"

Paralelamente, una ex trabajadora del centro en el que estudia el presunto asesino relató a los micrófonos de Antena 3 Noticias un accidente que habría protagonizado con anterioridad. Según narra, otros alumnos del centro se acerca con a ella pidiéndole protección y al aproximarse al joven de 20 años, y preguntarle qué llevaba en la mano, este "me tira al suelo, se gira, y ya empieza a golpearme de una manera brutal (...) es que de verdad, pensaba que perdía la vida, veo las imágenes de cómo pegó a este alumno, cómo me pegó a mí, y es brutal".