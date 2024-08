El abuelo de uno de los niños que sobrevivieron en Mocejón: "Primero fue a por mi nieto, pero es un balín y enganchó a Mateo"

La investigación continúa acerca del asesinato de Mateo, el niño de 11 años de Mocejón, Toledo. En un principio, el agresor parecía haber entrado al polideportivo empuñando un objeto punzante sin un objetivo claro. Algunos de los vecinos incluso decían que simplemente atacó al más pequeño porque se quedó rezagado, pero que no le importaba realmente el quién, el cómo o el dónde.

Últimas informaciones hacen creer que tal vez el ataque no fuese tan aleatorio y que puede que el autor del crimen tuviese un problema con alguno de los menores que jugaban al fútbol en el recinto en ese momento. Sin embargo, Mateo fue el que tendría la mala suerte de quedarse atrás, convirtiéndose así en su víctima.

Esta teoría se refuerza con los titulares que cuentan que este joven trató de atacar, de hecho, en el día de ayer, a uno de los niños que persiguió en el polideportivo el domingo, día en que se dieron los hechos.

¿Qué dice el abuelo de uno de los niños?

El pueblo está confundido ante estas últimas novedades. Sin embargo, Espejo Público cuenta con un testimonio que podría ser de utilidad para esclarecer lo que ocurrió. Se trata de Martín, abuelo de Diego, un amigo de Mateo que jugaba con él en el momento del homicidio.

Martín cuenta que recibió una llamada de su hija, madre del niño. "Me dijo: papa, que no puedo hablar contigo que estoy con la Guardia Civil" cuenta, acto seguido, se cortó la llamada. Su primer pensamiento fue que se habría visto envuelta en un accidente de tráfico. Pero ese pensamiento se desvaneció al recibir una segunda llamada de su hija al rato: "me dijo que habían matado a Mateo, al amigo de Diego". Así recibía Martín esta información, que luego completaría con la versión de su nieto, que le contaba de primera mano que "primero fue a por él (Diego), pero este es un balín y enganchó a Mateo, pero iba a por él primero".

Según este relato, el agresor querría apuñalar a su nieto en primer lugar, pero el pequeño Mateo tropezó y no logró escapar. Ahora confiesa el abuelo, con lágrimas en los ojos, que sufren una gran conmoción y que, probablemente, necesiten ayuda psicológica.

