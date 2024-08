El padre del presunto asesino de Mateo en Mocejón: "Mi hijo habla de que ve máscaras, está desquiciado"

El padre del presunto asesino de Mateo, el pequeño de 11 años apuñalado en Mocejón (Toledo), ha hablado en directo en Y ahora Sonsoles.

Nos ha contado que está destrozado y que ni siquiera ha podido dormir. "Me han apedreado la casa esta noche", ha dicho.

Además, ha explicado que su hijo ha confesado "lo que es verdad y lo que es mentira", y que posteriormente ya "no se aclaraba" cuando se encontraba cansado. "Está desquiciado", ha asegurado.

El padre del presunto asesino ha admitido que su hijo le engaña y que ya no puede estar solo en libertad sea inocente o culpable, ha dicho. "No sé dónde habrá que llevarle para que no sucedan estas desgracias", ha afirmado.

Y es que por las mañanas el presunto asesino acude a un centro de día pues tiene una discapacidad del 75%. "Era un niño normal", ha afirmado, y nunca ha conseguido tener amigos de verdad, ha explicado.

Según ha explicado su padre, el presunto asesino sufrió abuso que supuestamente por su discapacidad. "Es el primero que ha tenido que salir corriendo", ha confesado.