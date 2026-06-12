El análisis de las joyas halladas en casa de Zapatero: "Son excepcionales, el estilo puede encajar con lo que se está realizando en Oriente Medio"

Se acabaron las especulaciones, las 103 joyas del expresidente Zapatero ya tiene un valor concreto. Según el peritaje encargado por el juez Calama de la Audiencia Nacional el valor del lote encontrado dentro de la caja fuerte es de 1,3 millones de euros. Una vez con la cifra de la tasación encima de la mesa la pregunta es ¿Cuál es el origen de las joyas? En "Espejo Público" hablamos con Armando Rodríguez, Secretario general del Gremio de Joyeros de Madrid.

¿Cuál es el origen de las joyas?

Tras saltar la noticia de la aparición de las joyas en el despacho de Zapatero, el programa "Espejo Público" se puso en contacto con expertos joyeros, uno de ellos fue Armando Rodríguez, quien ya nos dio una tasación parecida a la cifra oficial de 1,3 millones de euros viendo tan solo las fotos. Ahora, volvemos a entrevistas al Secretario general del Gremio de Joyeros de Madrid que explica que "podría haber un contraperitaje, pero si esto se manda un profesional, yo creo que la estimación que realiza la joyería que es de máxima confianza y fiabilidad, no puede diferir mucho" y apunta que habría que saber que es lo que ha pedido el juez a esa joyería "si un peritaje y una valoración respecto del coste de esas gemas y de esas piezas de joyería o ha pedido una valoración con precio venta público, puesto que podría diferir evidentemente".

Para Armando Rodríguez si el juez Calama "ha pedido una valoración de costos, esa cifra aumentaría considerablemente en la venta al público". Este tipo de joyas, sobre todo esa colección de brazalete, collar y pendientes nos preguntamos si puede ser un regalo

de alguna monarquía árabe. , yo lo he dicho, mirad, pero podría decir marruecos también. Rodríguez reconoce que aunque desconoce la procedencia de esas joyas pero "el estilo puede encajar con un tipo de joyería que se está realizando en Oriente Medio". Sin duda "son joyas excepcionales que no existen prácticamente nada más que en ese tipo de entornos" en referencia a las casas reales árabes. Viendo lo ostentosas que parecen algunas de las piezas, nos preguntamos si es posible que las joyas contengan alguna marca que identifique al fabricante. Según Armando Rodríguez "pudiera ser" aunque no está seguro.

La tasación

La tasación oficial se ha realizado con la colaboración del Instituto Gemológico Español. El informe oficial entregado al juzgado valora las piezas muy por encima de lo estimado por el entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que había asegurado que que el conjunto tendría un valor aproximado de entre 30.000 y 50.000 euros.

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