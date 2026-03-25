Juanma Moreno, sobre su "admiración" a Felipe González: "No puedo entender que el PSOE rechace de manera ostentosa su pasado"

Juanma Moreno dice que siente "admiración y respeto" por Felipe González y asegura que fue una figura clave en la historia política de España. Añade que el expresidente tuvo "magnetismo, liderazgo y capacidad" para situar al PSOE en la socialdemocracia europea. El presidente andaluz sostiene que no entiende que el Partido Socialista "rechace de manera ostentosa su pasado" y considera que la figura de González es "importante dentro de su formación política y de la historia de España".

¿Apoyará González a Moreno?

Moreno evita confirmar si González apoyaría su candidatura frente a María Jesús Montero, pero deja entrever una distancia entre el socialismo histórico y el actual. Asegura que hay "respeto mutuo" y subraya que él habla desde lo personal, insistiendo en que mantiene una valoración positiva del expresidente.

¿Exceso de confianza?

Sobre las elecciones andaluzas, Moreno dice que la mayoría absoluta "es posible, pero compleja" en un escenario político fragmentado. Asegura que uno de sus principales adversarios es "el exceso de confianza" y advierte de que esa percepción puede movilizar al electorado contrario. Añade que no cree que María Jesús Montero sea una rival débil y afirma que el PSOE "es un adversario difícil" que dará la batalla.

Aunque, paralelamente, el presidente andaluz critica el discurso de la candidata socialista y dice que existe "un exceso de autoelogio" en su planteamiento. Asegura que Montero llega "forzada" y que le falta "ilusión, humildad y convicción". Además, cuestiona su gestión como ministra y se pregunta por qué, "si tiene tanto poder", no ha resuelto problemas como la financiación autonómica en Andalucía.

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