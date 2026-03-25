Elecciones andaluzas
Juanma Moreno, sobre su "admiración" a Felipe González: "No puedo entender que el PSOE rechace de manera ostentosa su pasado"
El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, se pronuncia sobre la figura de Felipe González en plena precampaña andaluza. El líder del PP evita confirmar apoyos directos, pero lanza un mensaje claro sobre el legado socialista. Moreno también alerta del "exceso de confianza" como principal riesgo para revalidar la mayoría.
Publicidad
Juanma Moreno dice que siente "admiración y respeto" por Felipe González y asegura que fue una figura clave en la historia política de España. Añade que el expresidente tuvo "magnetismo, liderazgo y capacidad" para situar al PSOE en la socialdemocracia europea. El presidente andaluz sostiene que no entiende que el Partido Socialista "rechace de manera ostentosa su pasado" y considera que la figura de González es "importante dentro de su formación política y de la historia de España".
¿Apoyará González a Moreno?
Moreno evita confirmar si González apoyaría su candidatura frente a María Jesús Montero, pero deja entrever una distancia entre el socialismo histórico y el actual. Asegura que hay "respeto mutuo" y subraya que él habla desde lo personal, insistiendo en que mantiene una valoración positiva del expresidente.
¿Exceso de confianza?
Sobre las elecciones andaluzas, Moreno dice que la mayoría absoluta "es posible, pero compleja" en un escenario político fragmentado. Asegura que uno de sus principales adversarios es "el exceso de confianza" y advierte de que esa percepción puede movilizar al electorado contrario. Añade que no cree que María Jesús Montero sea una rival débil y afirma que el PSOE "es un adversario difícil" que dará la batalla.
Aunque, paralelamente, el presidente andaluz critica el discurso de la candidata socialista y dice que existe "un exceso de autoelogio" en su planteamiento. Asegura que Montero llega "forzada" y que le falta "ilusión, humildad y convicción". Además, cuestiona su gestión como ministra y se pregunta por qué, "si tiene tanto poder", no ha resuelto problemas como la financiación autonómica en Andalucía.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Más Noticias
- ¿Existe riesgo real de un apagón en Europa por la guerra de Oriente Próximo?: "La energía lleva en precario desde la invasión rusa"
- Elisa Beni alucina con el "egocentrismo" de María Jesús Montero: "Que se defina así misma como la mujer más poderosa de España es una cosa que me rompe las neuronas"
- La dueña del bar "facha" de Oviedo responde a las críticas: "Aquí no hay nada de tema político, esto es historia de España"
Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.
Publicidad