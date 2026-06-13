79 joyas y 1,23 millones: la caja fuerte de Zapatero que complica su futuro judicial

El alto valor de las joyas encontradas en una caja fuerte durante los registros en el despacho del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha llevado al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, a investigarlo en una nueva pieza separada como autor de un presunto delito fiscal y contrabando.

En esa caja fuerte se encontraron 79 joyas, y solo 12 de ellas están valoradas en más de 1,23 millones de euros. Se trata de piezas de oro blanco de 18 quilates, que además contienen piezas compuestas por piedras preciosas como diamantes, esmeraldas, zafiros y rubíes.

Entre las joyas de mayor valor figuran tres collares; el más caro está tasado en 278.000 euros, mientras que los otros dos alcanzan los 220.000 y los 155.000 euros. También destacan varias pulseras de gran importe, valoradas en 95.000, 80.000 y 72.000 euros. En cuanto a los pendientes, los más caros llegan a los 80.000 euros, mientras que las sortijas, la de mayor valor, alcanza los 85.000 euros.

Esta tasación ha sentado las bases para que el juez abra una nueva investigación por delito fiscal y contrabando. En concreto, el magistrado busca esclarecer el origen de las joyas, saber a quién pertenecían, desde cuándo las tenía Zapatero, cómo llegaron a España y si se pagaron los controles y obligaciones correspondientes.

Otros aspectos que están por determinar son si las joyas pudieron ser una herencia, una donación, una ganancia patrimonial o si fueron traídas desde el extranjero. En función de su origen, también se deberá investigar si podrían existir obligaciones tributarias incumplidas, como el impuesto de sucesiones y donaciones, el IRPF o los impuestos aplicables a la entrada de bienes desde fuera de España.

Un punto clave es la fecha en la que el expresidente se hizo con las joyas, ya que si han pasado más de cinco años, el posible delito fiscal podría haber prescrito.

Solo por esta pieza separada, el expresidente podría enfrentarse a hasta seis años de prisión por delito fiscal agravado y otros cinco años más por delito de contrabando.

Zapatero podría negociar con Hacienda

De resolver la situación antes de declarar en el marco del caso Plus Ultra frente al juez José Luis Calama los días 17 y 18 de junio, Zapatero podría "evitar que el magistrado le pueda imputar un delito, le pueda investigar o le pueda encausar por un presunto delito contra la hacienda pública", según el portavoz del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo.

Según el portavoz, si de lo contrario, el socialista ni justifica la procedencia de las joyas ni demuestra que eran suyas desde, por lo menos, cinco años antes de que la UCO las encontrara en su despacho, puede "tener la certeza segura" de un encausamiento con una posible multa de la mitad de la cuota del material no declarado, y a una condena de entre uno y cinco años de prisión, además de la cuota y sus intereses de demora. Esto último podría sumar más de 700.000 euros.

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