Albert Rivera: "El Gobierno está en KO técnico, es un sistema colapsado por la corrupción y la falta de mayorías"

"Cuando tú tienes a tus dos secretarios de organización, a dos números dos que han pasado por la cárcel, a tu mujer y a tu hermano en el banquillo, al fiscal general que tú nombras condenado en el Supremo y no sacas ni una ley ni un presupuesto...eso es KO técnico". Así ha empezado Albert Rivera comentando la reciente entrada en prisión de José Luis Ábalos. Cree que lo de Pedro Sánchez no es un Gobierno, es un sistema que no funciona, es un "sistema colapsado por la corrupción y la falta de mayoría parlamentaria".

El expresidente de Ciudadanos se ha mostrado muy crítico con Pedro Sánchez, de quien dice que sigue para "estar en el poder". La teoría de Rivera es que el presidente del Gobierno intenta mantenerse en Moncloa a toda costa para seguir protegido.

"Tengo la sensación de que su única salvación es seguir de presidente del gobierno porque estás aforado si te imputan, tienes un suplicatorio y tienes el control de la fiscalía y de muchas otras cosas", asegura. Cree que Sánchez "sabe que en el poder puede intentar resistir". Porque si convocara elecciones, dice, que según las últimas encuestas podría perder, asegura, sería "un ciudadano más".

"Por culpa de estos escándalos se está dejando de hablar de temas importantes para la ciudadanía"

Albert Rivera cree que hay un problema judicial y un problema político, ambos juntos. Y considera que por culpa de estos escándalos se está dejando de hablar de temas importantes para la ciudadanía como los autónomos, las pensiones, los salarios, la vivienda..."están quedando paralizados".

