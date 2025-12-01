Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

'El observatorio con Albert Rivera'

Albert Rivera: "El Gobierno está en KO técnico, es un sistema colapsado por la corrupción y la falta de mayorías"

Albert Rivera ha vuelto a Espejo Público con su sección 'El Observatorio con Albert Rivera' donde ha analizado la entrada en prisión de José Luis Ábalos y los casos de corrupción en el entorno del presidente del Gobierno.

Albert Rivera en Espejo Público.

Publicidad

Carina Verdú
Publicado:

"Cuando tú tienes a tus dos secretarios de organización, a dos números dos que han pasado por la cárcel, a tu mujer y a tu hermano en el banquillo, al fiscal general que tú nombras condenado en el Supremo y no sacas ni una ley ni un presupuesto...eso es KO técnico". Así ha empezado Albert Rivera comentando la reciente entrada en prisión de José Luis Ábalos. Cree que lo de Pedro Sánchez no es un Gobierno, es un sistema que no funciona, es un "sistema colapsado por la corrupción y la falta de mayoría parlamentaria".

El expresidente de Ciudadanos se ha mostrado muy crítico con Pedro Sánchez, de quien dice que sigue para "estar en el poder". La teoría de Rivera es que el presidente del Gobierno intenta mantenerse en Moncloa a toda costa para seguir protegido.

"Tengo la sensación de que su única salvación es seguir de presidente del gobierno porque estás aforado si te imputan, tienes un suplicatorio y tienes el control de la fiscalía y de muchas otras cosas", asegura. Cree que Sánchez "sabe que en el poder puede intentar resistir". Porque si convocara elecciones, dice, que según las últimas encuestas podría perder, asegura, sería "un ciudadano más".

"Por culpa de estos escándalos se está dejando de hablar de temas importantes para la ciudadanía"

Albert Rivera cree que hay un problema judicial y un problema político, ambos juntos. Y considera que por culpa de estos escándalos se está dejando de hablar de temas importantes para la ciudadanía como los autónomos, las pensiones, los salarios, la vivienda..."están quedando paralizados".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.

Juan Soto Ivars en Espejo Público.

Tensión entre Afra Blanco y Juan Soto Ivars por su nuevo libro: "Te has subido a una ola a surfear para vender"

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Y ahora Sonsoles 2025

Y ahora Sonsoles crece en noviembre y vuelve a liderar entre las privadas

La súplica de Jorge a Rocío para superar su toc: "Ayúdame a ordenar los gajos"

La súplica de Jorge a Rocío para superar su toc: "Ayúdame a ordenar los gajos"

Albert Rivera en Espejo Público.

Albert Rivera: "El Gobierno está en KO técnico, es un sistema colapsado por la corrupción y la falta de mayorías"

‘Cocina abierta de Karlos Arguiñano’ prende de nuevo los fogones el próximo lunes en la que será su temporada 15 en Antena 3
Audiencias

Cocina abierta de Karlos Arguiñano sigue imbatible y lidera por 44º mes consecutivo

Tania Llasera deja boquiabierto a Roberto Leal con su talento vocal: “No sabía yo eso”
Audiencias

Pasapalabra rompe récords: 20,3% y 2,1 millones en su mejor noviembre en tres años

La Voz lidera la temporada y se confirma como lo más visto de la noche de los viernes
Audiencias

La Voz lidera la temporada y se confirma como lo más visto de la noche de los viernes

El talent show de Antena 3 firma un 13,3% de cuota y 1,1 millones de espectadores, afianzándose como la oferta preferida por los espectadores.

Castro Urdiales
CANTABRIA

Descubren un chat donde 90 hombres compartían imágenes de sus parejas sin su consentimiento en Cantabria

Un equipo de Espejo Público se ha desplazado hasta la localidad de Castro Urdiales para conocer la opinión de los vecinos.

Juan Soto Ivars en Espejo Público.

Tensión entre Afra Blanco y Juan Soto Ivars por su nuevo libro: "Te has subido a una ola a surfear para vender"

Pablo Motos, sobre los 3.000 programas de El Hormiguero: "Ha sido el viaje profesional más hermoso que he tenido en mi vida"

El Hormiguero vuelve a arrasar en noviembre como el programa más visto de la noche y líder absoluto

Salteado thai de ternera y cacahuete, de Joseba Arguiñano: "Dulce y salado" en el mismo bocado

Salteado thai de ternera y cacahuete, de Joseba Arguiñano: "Dulce y salado" en el mismo bocado

Publicidad