¿Acabará el PSOE imputado? Responde Montse Mínguez, portavoz del PSOE: "Cloaca del Estado solo ha habido una y es la 'Kitchen'"

Begoña Gómez, Mercedes González, Teresa Peramato y, en especial, José Luis Rodríguez Zapatero son los nombres propios de esta semana crítica para el entorno del presidente del Gobierno en los tribunales. Las declaraciones en los juzgados, las comparecencias en comisiones de investigación y informes de la UCO ahogan cada vez más a Pedro Sánchez y al Partido Socialista. Cuanto más se va sabiendo de las presuntas cloacas del PSOE, más se especula con una posible imputación del propio partido.

En medio de esta sucesión de días fatídicos para el PSOE, su portavoz, Montse Mínguez, ha sido entrevistada por Susanna Griso por primera vez desde que ostentó el cargo hace un año. Mínguez ha querido salir al paso de esas hipótesis que apuntan a una imputación de su partido para dejar claro que el PSOE es "un partido limpio, honesto y vamos a defender nuestra honorabilidad, colaborando y respetando tiempos". La portavoz no ve motivos como para que su partido termine imputado, pese a los nuevos informes de la UCO que están dando a conocer más detalles de la presunta trama encabezada por Santos Cerdán y Leire Díez. Mínguez niega que esto sean las cloacas del PSOE y ha querido dejar claras las diferencias de la trama que se investiga con el caso Kitchen del PP. "Cloaca del Estado solo ha habido una y es la Kitchen, con 70 policías sentados en un banquillo, donde el ministro del interior interfirió y se están juzgando ahora, 12 años después", ha dicho Mínguez.

"Nadie ha dicho que no nos vayamos a querellar"

La portavoz también ha respondido a una pregunta que incluso algún socialista reconocido se hace ¿por qué no se han querellado contra las personas que forman parte de la trama? la respuesta es, según Mínguez, que todavía es demasiado pronto para tomar acciones legales, aunque no descarta que vayan a querellarse: "estamos cogiendo informes de la UCO como si fueran sentencias y esos hechos se tienen que demostrar. Nadie ha dicho que no nos vayamos a querellar ni emprender acciones judiciales", ha explicado la portavoz del Partido Socialista.

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