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Crisis migratoria

El episodio que asustó a la reportera Rocío Luque en Ceuta: "Nos sentimos intimidadas, pensábamos que íbamos a acabar aplastadas"

La reportera de Antena 3 Noticias Rocío Luque está viviendo en primera persona la crisis migratoria en Ceuta. Cuenta un episodio con decenas de migrantes que le hizo temer por su integridad física.

Rocío Luque.

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Laura Simón
Laura Simón
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La periodista Rocío Luque está viviendo en primera persona la crisis migratoria en Ceuta. Las autoridades siguen buscando cadáveres en el mar después de que 40.000 migrantes cruzaran la frontera desde Marruecos. Cuenta la periodista que también cubrió informativamente la crisis migratoria que tuvo lugar en Ceuta en el año 2021. Señala que entre aquel episodio y este no hay "absolutamente nada que ver".

Apunta Rocío Luque que en la anterior crisis, cuando llegó a la playa del Tarajal, todo estaba protegido por el Ejército y la situación controlada pero ahora la escena que se ha encontrado es bien distinta. Asegura que tras esta llegada masiva "no había lugar que no estuviera ocupado con gent por todos lados".

"Hay gente en Ceuta que lleva hasta 4 días sin salir de casa"

Cree que queda mucho para que la ciudad recupere el pulso tras esta crisis. "Hay ceutíes que llevan hasta 4 días sin salir de casa", asegura.

La propia Rocío se ha sentido "intimidada" en algunos momentos por las masas que ocupan la ciudad. "Era imposible controlar a las masas, les pedía que se alejaran pero no me hacían caso. Antes del informativo el pasado sábado presenciamos varias reyertas entre la población marroquí".

Uno de los momentos de mayor tensión lo vivió cuando se provocó una estampida de gente que estaba huyendo de la Policía. Ella y la cámara pensaban que iban a terminar aplastadas. "Eran 50 chicos jóvenes que se dirigían hacia nosotras. Hemos visto a varios chicos convulsionando por golpes de calor después de días sin comer ni beber".

Para la reportera esta crisis tiene varias caras. Las más visibles son las del drama humano y la inseguridad. Reconocía que se había emocionado cuando un guardia civil le había contado que se encontró con un bebé de pocos meses fallecido en el mar. Historias humanas que trascienden más allá de los números y las estadísticas.

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