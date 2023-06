Nadia Calviño: "La bajada masiva de impuestos que propone el PP se ha llevado por delante economías como la de Reino Unido"

Nadia Calviño se muestra muy ilusionada para "seguir con una política económica que funciona" después de las elecciones generales del 23J. Busca el apoyo de la ciudadanía para poder seguir en esta línea.

Cuando Sánchez le ofreció formar parte del ministerio de Economía le dijo cuál era su visión de la política económica que había que hacer en España: responsabilidad fiscal, justicia social y reformas estructurales modernizadores. Señala que dese ese momento el presidente del ejecutivo y ella han estado alineados. "España busca soluciones justas para la ciudadanía y han puesto en marcha un proceso de modernización sin precedentes que nos está permitiendo tener un modelo de modernización para el futuro".

"La agenda económica ha sido coherente en los últimos 5 años"

Considera que la agenda económica ha sido coherente en los últimos 5 años y "esa agenda se ha explicado con mucha claridad". "Hemos dicho lo que hacemos y hecho lo que decimos y eso da mucha confianza. Eso explica que los organismos revisen al alza las previsiones de crecimiento y se pueda haber afrontado la situación tras los años de pandemia".

"La bajada de impuestos masiva que propone el PP es algo irresponsable"

Sobre lo que propone el PP en política económica cree que la bajada masiva de impuestos es algo irresponsable y fue lo que se llevó por delante la economía y el Gobierno de Reino Unido. "Es muy importante que los ciudadanos sepan quién va a liderar esa política económica del PP y cuál es esa agenda de la política económica ¿Qué va a pasar con las pensiones, con el salario mínimo?", señala. Añade además que nunca ha rehuido un debate dialéctico y le gustaría participar en uno con el PP.

Cree que los datos hablan por sí solos así como las revisiones al alza de las previsiones económicas. "A mí lo que me preocupa es que el PP lleve 5 años boicoteando el interés de nuestro país porque hace dos semanas delante de inversores internacionales dijo que la economía estaba estancada y en declive cuando crecemos más que muchos países europeos y la economía sigue yendo bien incluso en un contexto internacional". Sin embargo, matiza que "no podemos ser complacientes porque tenemos una guerra a las puertas de Europa e inflación en otros países europeos, eso hace que el BCE sube los tipos, una decisión que no toma el Gobierno".

Cuestiona la decisión del BCE de seguir subiendo los tipos de interés

Considera que con una inflación en el entorno del 3%, queva a seguir bajando estamos en una situación que no requeriría seguir subiendo los tipos. Cree que lo que sucede es que el BCE está mirando al conjunto de Europa. "Pero independientemente comprendo perfectamente que al bolsillo de las familias les afecta la subida de los precios de los alimentos pero no nos quedamos sentados esperando a que los problemas desaparezcan".

Medidas para tratar de aliviar la subida de los precios

Entre las decisiones que ha llevado a cabo el Gobierno para paliar los efectos de la inflación está la de bajar el IVA, subvencionar el transporte público, subir las pensiones, el SMI y están apoyando las subidas de las rentas de los más vulnerables. "Hemos trabajado con los bancos para aliviar a aquellas familias que se ven más afectadas por el alza de los tipos de interés de las hipotecas", señala.

Destaca además que está habiendo un récord de demanda de los títulos del tesoro y esto es porque las letras del tesoro sí están remunerando y los depósitos bancarios no, por lo que le parece evidente que hay que empezar a remunerar esos depósitos.