La precampaña está en marcha: arranca una carrera frenética hasta las elecciones generales del 23J

El de este lunes promete ser un día intenso en el que acaba el plazo para que los partidos presenten sus candidaturas, que termina esta medianoche. Y mientras los líderes políticos ya están metidos de lleno en la precampaña, ya en marcha para las elecciones generales del 23 de julio, perfilando sus mensajes con el objetivo de movilizar a sus votantes.

Comienza la batalla en la calle, cada uno con sus armas. Pedro Sánchez eligió Dos hermanas, Sevilla, para recriminar a Alberto Núñez Feijóo no aceptar varios debates cara a cara durante la campaña electoral. Uno de ellos el que se ha ofrecido Atresmedia. Sánchez, ante la negativa del líder del PP, decía: "¿sabéis por qué no quiere debatir? Porque no sabe cómo explicar sus pactos con la ultraderecha".

El líder socialista pide el voto para su partido porque así dice "nos evitaremos el papelón de sufrir un gobierno de Feijóo y Abascal" tras las elecciones generales del 23J.

Por su parte, Alberto Núñez Feijóo apenas ha hablado de los acuerdos a los que ha llegado con VOX para llegar a gobernar en cinco capitales de provincia, pero felicita a los suyos. "El PP ha cumplido con una política de estado para mantener el estado y la democracia", indica. Su lugar elegido ha sido Madrid, arropado por Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida. Y, según Feijóo, los acuerdos han servido para que no gobierne Bildu o los independentistas en Cataluña.

También en la capital ha debutado la líder de Sumar. Yolanda Díaz comienza su precampaña presentando propuestas como la ley de uso del tiempo para reducir la jornada laboral y un bono social de emergencia para los hogares hipotecados. Explica que las próximas elecciones generales son "una cosa que no va sobre el futuro de los políticos esto va de mejorar la vida de la gente".

Comienza una carrera de fondo a falta de un mes para la cita electoral.

¿Qué dicen las encuestas?

Arranca una carrera de fondo en la que los participantes se van midiendo de muchas maneras, una de ellas son las encuestas. En este lunes, arranque de precampaña se publican varios sondeos y todos coinciden en algo. El PP gana pero necesitaría a Vox para gobernar. En la encuesta de NCreport para La Razón, Feijóo conseguiría entre 145 y 147 escaños y Vox entre 38-40.

En el barómetro de 40DB para El País, PP y Vox se quedan a 1 escaño de la mayoría absoluta. Y en la de Sigma 2 para El Mundo sí la sobrepasarían, aquí se recogería cierto efecto de los pactos entre PP y Vox que se refleja en una subida de los socialistas. En todas ellas, el PSOE es segunda fuerza y los de Yolanda Díaz no conseguirían superar a Vox.