Los motivos por los que Zarzuela no permite a la reina Sofía acudir a París: "Me parece una falta de humanidad"

Desde que se anunció que Juan Carlos I sería premiado por su libro de memorias, las críticas han aflorado. Por 'Reconciliación', el rey emérito recibirá el galardón al mejor libro político del año y también lo recibirá su biógrafa, Laurence Debray, la cual lo ha escrito con él.

Durante la jornada del jueves, la colaboradora de Más Espejo, Pilar Vidal, despejó las dudas sobre quién iba a acompañar al rey Juan Carlos en el homenaje que se celebrará en la Asamblea Nacional.

Tal y como reveló Pilar, Juan Carlos I "va a estar acompañado por sus dos hijas Doña Elena y Doña Cristina" y de sus nietos, Vidal confirmó que solo "va a estar Froilán porque, por motivos de agenda, los demás no pueden acudir".

"Es la primera vez que le oímos desde 2019"

Pese a la presencia de sus hijas, no toda la familia del Rey emérito va a acudir. Pilar Vidal ya hizo distinción entre la "Familia Real y la familia del rey" y detalló que como "Doña Sofía pertenece a la Familia Real, Zarzuela tiene que dar el visto bueno antes de que ella acuda a cualquier acto público".

El hecho de que la reina Sofía no acuda ha sido objeto de debate en el plató de Más Espejo. Toni Cantó entiende que "la reina Sofía estaría encantada de estar en París", pero le "parece una falta de humanidad no dejar que ella vaya".

La decisión de Zarzuela tampoco la entiende Isabel Rábago y considera que "Casa Real está vetando a una señora que durante años ha sido la reina de España y le están prohibiendo hacer las cosas que desearía".

Por otro lado, Juan Diego Madueño considera que "este seguimiento es excesivo y eso sucede porque hay inseguridad en Casa Real".

Durante este homenaje, el rey emérito va a dar un discurso. Así lo ha detallado la presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, que además ha asegurado que será "la primera vez que le oímos desde 2019". Asimismo, ha asegurado que "tiene una sala habilitada y el rey llegará a media mañana".

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