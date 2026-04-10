Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Casa Real

Los motivos por los que Zarzuela no permite a la reina Sofía acudir a París: "Me parece una falta de humanidad"

El rey Juan Carlos recibirá el galardón por 'Reconciliación' el sábado en la Asamblea Nacional de Francia.

Imagen del rey Juan Carlos

Publicidad

Alba Gutiérrez
Publicado:

Desde que se anunció que Juan Carlos I sería premiado por su libro de memorias, las críticas han aflorado. Por 'Reconciliación', el rey emérito recibirá el galardón al mejor libro político del año y también lo recibirá su biógrafa, Laurence Debray, la cual lo ha escrito con él.

Durante la jornada del jueves, la colaboradora de Más Espejo, Pilar Vidal, despejó las dudas sobre quién iba a acompañar al rey Juan Carlos en el homenaje que se celebrará en la Asamblea Nacional.

Tal y como reveló Pilar, Juan Carlos I "va a estar acompañado por sus dos hijas Doña Elena y Doña Cristina" y de sus nietos, Vidal confirmó que solo "va a estar Froilán porque, por motivos de agenda, los demás no pueden acudir".

"Es la primera vez que le oímos desde 2019"

Pese a la presencia de sus hijas, no toda la familia del Rey emérito va a acudir. Pilar Vidal ya hizo distinción entre la "Familia Real y la familia del rey" y detalló que como "Doña Sofía pertenece a la Familia Real, Zarzuela tiene que dar el visto bueno antes de que ella acuda a cualquier acto público".

El hecho de que la reina Sofía no acuda ha sido objeto de debate en el plató de Más Espejo. Toni Cantó entiende que "la reina Sofía estaría encantada de estar en París", pero le "parece una falta de humanidad no dejar que ella vaya".

La decisión de Zarzuela tampoco la entiende Isabel Rábago y considera que "Casa Real está vetando a una señora que durante años ha sido la reina de España y le están prohibiendo hacer las cosas que desearía".

Por otro lado, Juan Diego Madueño considera que "este seguimiento es excesivo y eso sucede porque hay inseguridad en Casa Real".

Durante este homenaje, el rey emérito va a dar un discurso. Así lo ha detallado la presentadora de Espejo Público, Susanna Griso, que además ha asegurado que será "la primera vez que le oímos desde 2019". Asimismo, ha asegurado que "tiene una sala habilitada y el rey llegará a media mañana".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.

Imagen del portavoz de Más Madrid

"No te dan salas en los tanatorios porque eres gitano": Un diputado de etnia gitana denuncia discriminación

Antena 3» Programas» Espejo Público» Noticias

Publicidad

Programas

Imagen del rey Juan Carlos

Los motivos por los que Zarzuela no permite a la reina Sofía acudir a París: "Me parece una falta de humanidad"

Chenoa

Esta tarde, Chenoa llenará de música el plató de Y ahora Sonsoles

Dani se queda ‘a un peldaño’ de sumar 2.500 euros en el Panel Final

Dani se queda ‘a un peldaño’ de sumar 2.500 euros en el Panel Final

Imagen del portavoz de Más Madrid
Racismo en tanatorios

"No te dan salas en los tanatorios porque eres gitano": Un diputado de etnia gitana denuncia discriminación

¡Panelazo con susto incluido! Se equivoca al resolver por más de mil euros
Mejores momentos | 10 de abril

¡Panelazo con susto incluido! Se equivoca al resolver por más de mil euros

Raúl García en Espejo Público.
Informaciones de Raúl García

El joven que ha matado a un niño de 11 años en Madrid tenía una enfermedad mental y hablaba a los niños de películas violentas

El presunto asesino es un varón de 22 años y origen latinoamericano que jugaba con frecuencia con los niños de la zona.

Manel Fuentes se cuela en La ruleta con motivo del estreno de Tu cara me suena
Mejores momentos | 10 de abril

Manel Fuentes se cuela en La ruleta con motivo del estreno de Tu cara me suena

Esta noche se estrena Tu cara me suena y Manel Fuentes ha aprovechado la ocasión para visitar La ruleta de la suerte y contarnos algunos detalles de esta nueva edición.

Chipirones salteados con morcilla

Arguiñano, sobre la receta de chipirones salteados con morcilla: "¡Qué buena pinta, es totalmente distinto!"

Imagen de detective seguros

Se dispara el fraude a las aseguradoras: "Vemos desde la coja que camina hasta el ciego que ve"

Secreto ibérico asado con manzana, de Arguiñano: "Una receta muy fácil de hacer y muy rica de comer"

Secreto ibérico asado con manzana, de Arguiñano: "Una receta muy fácil de hacer y muy rica de comer"

Publicidad