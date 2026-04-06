La vuelta de Juan Carlos I a España levanta críticas: "Fue a la Maestranza porque quería esa ovación"

El rey Juan Carlos Iha vuelto a España. Lo ha hecho, en esta ocasión, para asistir a la corrida del Domingo de Resurrección en la Maestranza de Sevilla en la que toreaba Morante de la Puebla, de quien el emérito es un gran seguidor. En este evento también ha estado acompañado además por su hija, la infanta Elena en el palco de la plaza de toros.

Susanna Griso, también allí presente, ha confirmado que se trataba de "una visita que se llevaba muy en sorpresa". "Le tuvieron bastante escondido hasta el momento de los toros", añade.

Las ovaciones a gritos de "vuelve Juan Carlos I" y "Viva El Rey" por parte de los asistentes, no faltaron hacia el emérito. Además, fue un "homenaje inesperado" que hizo que se mostrara emocionado, ya que se le brindaron los primeros tres toros de la corrida.

¿Las dos Españas?

El resto de la familia se ha mostrado distante, ya que la Casa Real al completo, el rey Felipe VI, junto a la reina Letizia y sus dos hijas, se encontraba en Madrid disfrutando de el concierto deRosalía en su gira 'Lux' y también se dejaron ver en las procesiones del barrio madrileño de Carabanchel. Por su parte, lareina emérita Sofía ha estado disfrutando, también junto a su hija, la infanta Elena, y junto a su otra hija, la infanta Cristina, la Semana Santa de Cartagena, en Murcia.

Juan Soto Ivars, ante esta aparición separada, habla de "las dos Españas: la del siglo XX y la del XXI". Es decir, hace referencia a la monarquía que "va a la Maestranza a ver los toros, frente a la que va a Carabanchel, a pie de calle, a presenciar una procesión y a un concierto".

El debate se ha despertado en el plató de 'Espejo Público'. "Cada vez que el emérito hace una aparición la Casa Real se refuerza", expone Ana Iris Simón, periodista y escritora. "Cada vez que pasa esta contradicción los reyes ganan", concluye.

¿Cuándo volverá Juan Carlos I?

Ante las preguntas de su vuelta, el rey emérito ha respondido que volverá a España "cuando pueda". Algo que puede ser considerado "un zasca", señala Gema López, teniendo en cuenta la condición que le puso la Casa Real para volver: debe "recuperar la residencia fiscal" en el país.

En agosto de 2020, hace ya casi seis años, Juan Carlos I decidía abandonar España para marcharse a Abu Dabi. Lo hizo tras meses de escándalos relativos a su fortuna y tras la decisión de la justicia española de abrir una investigación al respecto.

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